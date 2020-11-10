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Исследование: какие направления для осеннего отдыха выбирают южноуральцы

Общество
Сегодня, 13:07
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Аналитики с помощью Big Data выяснили, как развивается туризм в Челябинской области в осенние месяцы и определили наиболее популярные места Южного Урала.

Анализ обезличенных больших данных МТС в первые осенние месяцы показал необычный рост популярности мест загородного отдыха в Челябинской области. В этом году, несмотря на пасмурную погоду и первый снег, южноуральцы продолжили проводить время на природе вблизи водоёмов. Как показало исследование, в сентябре и октябре, жители Челябинска чаще выезжали загород на один день. При этом треть из них останавливалась на ночь в загородных домах, на турбазах и в санаториях. Возраст людей, которые чаще выезжали из города составил 35-45 лет.

Исследование показало, что самым привлекательным местом для посещения этой осенью стал санаторий «Кисегач», расположенный между озёрами Кисегач и Теренкуль. Второе места рейтинга привлекательных локаций занял посёлок Увильды. В ТОП-3 также вошёл посёлок Метлино, расположенный под Озёрском на берегу озера Кожакуль.  Комплекс «Золотой пляж» на озере Тургояк, популярный у южноуральцев этим летом, занял лишь четвёртое место.

Как сообщил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной, у компании накоплен опыт в реализации проектов по оценке туристических потоков и созданию цифровых двойников городов в разных регионах – от центральной части России до Дальнего Востока. Big Data МТС позволяет анализировать самые различные параметры, начиная от посещаемости отдельный объектов, динамики перемещений в течение заданного периода и загруженности инфраструктуры, до составления цифрового портрета или модели. На основании таких точных данных можно оценивать потенциал того или иного объекта, делать выводы по дальнейшему развитию конкретного бизнеса и даже региона. По его словам, такое решение будет способствовать развитию туристической инфраструктуры на Южном Урале.

В ходе исследования также выяснили, что на природе жители Челябинской области продолжают активно использовать цифровые сервисы – в сентябре и октябре более 60% отдыхающих выходили в интернет и использовали мобильные приложения. Чаще всего в сети оставались южноуральцы в возрасте от 20 до 28 лет, которые проводили больше времени в социальных сетях и мессенджерах – они скачали больше половины интернет-трафика. Второе место с небольшим отставанием заняли музыкальные сервисы, однако высокую популярность показали и площадки для просмотра видео-контента, например, только к YouTube обращались более 20% отдыхающих.

 

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