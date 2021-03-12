Исторический музей открыл выставку в память о трагедии, случившейся в Челябинской губернии 100 лет назад

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Исторический музей открыл выставку в память о трагедии, случившейся в Челябинской губернии 100 лет назад

В Челябинске в Государственном историческом музее Южного Урала вчера, 11 марта, открылась новая выставка «Голод в Челябинской губернии».

В своем приветствии куратор выставки, заместитель директора музея по научно-исследовательской работе Александр Лымарев рассказал о причинах гуманитарной катастрофы столетней давности.

Подчеркнул при этом, что с именно с выставки о голоде начинается история музея - 6 мая 1923 года в челябинском Народном доме была представлена первая экспозиция на эту тему.

«Мы хотели сказать не только о трагедии, но и о героизме людей той поры. И материалы, собранные на выставке, как раз рассказывают об их героизме», - пояснил Александр Лымарев.

Директор Исторического музея Владимир Богдановский напомнил, что выставки о голоде проходили в Челябинске и раньше, и именно в те периоды, когда в воздухе чувствовалось напряжение и требовалось предостережение.

Доктор исторических наук Игорь Нарский в своем выступлении рассказал, как пришел к изучению голода на Урале в своих научных изысканиях - благодаря Владимиру Боже, который первым поднял эту тему в своих публикациях. Он отметил, что выставка не такая жесткая как предыдущая, и поблагодарил музейщиков за проделанный труд.

Историк Владимир Боже вспомнил, как организовывал первую выставку на тему голода под названием «Черный репортаж с искрой надежды», которая состоялась в 1989 году.

«Нужно ли такие выставки делать? - задал он вопрос. - Я считаю, что нужно их время от времени повторять».

Кандидат исторических наук Юлия Хмелевская отметила, что на выставке адекватно отражен международный контекст той эпохи. Также она рассказала о международных организациях, без помощи которых побороть голод в России было бы крайне сложно.

Несколько теплых слов организаторам выставки сказал и отец Дионисий, настоятель Храма Дмитрия Донского. Признавшись, что о голоде на Южном Урале слышит впервые, он поблагодарил музейщиков за то, что вспомнили о людях, преодолевших беду 100 лет назад.