Исторический музей покажет студентам и школьникам «Крылья Победы»

Государственный исторический музей Южного Урала приглашает школьников средних и старших классов познакомиться с историей воздухоплавания и штурманского дела в России.

Специальная тематическая экскурсия «Крылья Победы» даст участникам экскурсии представление о профессии штурмана на примере ЧВВАКУШа, расскажет о системе подготовки кадров авиационных специалистов (летчиков-наблюдателей) в нашей стране с момента основания штурманской службы до наших дней.

Экскурсанты узнают о подвигах героев-выпускников челябинской авиационной школы, принимавших участие в боях Великой Отечественной Войны.

Интерактивная часть занятия познакомит со специальными упражнениями, которые помогут определить состояние вестибулярного аппарата. Кроме того, гости музея заполнят опросник на тему выбора профессии и смогут определить, есть ли у них данные для освоения авиационной специальности.

Патриотическое занятие проходит в рамках проекта «Музей в кубе»: на период проведения мероприятий постоянная экспозиция будет дополнена уникальными экспонатами из фондов музея ЧВВАКУШа.

Справки и запись по телефонам: 8 (351) 263-08-32, 265-23-88 (в рабочие дни - с 09:00 до 18:00).