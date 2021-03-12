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«История хирургии в 2021 году: события и лица»: ЮУГМУ принял участие во всероссийской конференции

Южно-Уральский государственный медицинский университет принял участие во всероссийской научно-практической конференции с международным участием «История хирургии в 2021 году: события и лица», которая состоялась десятого марта и была посвящена знаменательным и памятным датам в истории хирургии и топографической (клинической) анатомии.

В связи со сложной эпидемиологической ситуаций конференция проходила в онлайн-формате. В событии приняли участие шесть медицинских вузов России, включая ЮУГМУ, где в рамках конференции работу развернули пять секций.

На пленарном заседании перед студентами выступил профессор Сергей Дыдыкин и член-корреспондент Российской академии наук Анатолий Николаев из Первого Московского государственного медицинского университета – авторы учебников по оперативной хирургии и топографической анатомии для студентов.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» доцент кафедры анатомии и оперативной хирургии Южно-Уральского государственного медицинского университета Олег Пешиков, Сергей Дыдыкин и Анатолий Николаев представили доклад «Жизнь и деятельность хирурга, топографо-анатома, организатора высшей школы И.А. Сыченикова (1921-2021)».

«Послушать доклад в честь 90 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора медицинских наук, профессора Игоря Анатольевича Сыченикова – известного хирурга-экспериментатора, топографо-анатома, педагога, организатора медицинской науки и высшего медицинского образования пришли послушать члены его семьи, продолжающие врачебную династию», - рассказал Олег Пешиков.

По его словам, на втором пленарном докладе перед студентами выступил доцент Константин Бугаевский из Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Украина, Николаев), который представил доклад «Юбилеи великих хирургов в средствах коллекционирования».

После пленарных докладов студенты ЮУГМУ разошлись по пяти секциям, на которых представили свои доклады.

Открывая конференцию, профессор кафедры анатомии и оперативной хирургии Южно-Уральского медуниверситета Александр Чукичев подчеркнул, что «история - это неотъемлемая часть любого государства, и медицина не является исключением».

«Мы должны помнить и уважать свою историю, людей, которые её делали. В современном мире равноценными составляющими образования являются воспитание, обучение и развитие. Такие конференции конкретизируют представление студентов-медиков о будущей специальности, повышают уровень как общей гуманизации, так и профессиональной культуры, а также формирует морально-этические принципы предстоящей врачебной деятельности», - сказал Александр Чукичев.

Он заметил, что «изучение долгого и сложного пути становления и развития медицины помогает будущим специалистам поставить опыт предков на службу настоящему».

«Примечательно, что в этом году студенты, не первый год принимающие участие в нашей конференции, представили доклады не только про великих хирургов мировой величины, но и активно обсуждали вклад в развитие медицины наших соотечественников: миасского врача Георгия Константиновича Маврицкого, Николая Сергеевича Клюкова, Петра Михайловича Тарасова, врача-хирурга Магнитогорска Рудольфа Семеновича Гуна, Клавдии Ивановны Волынской, Юрия Ивановича Малышева», - отметил Олег Пешиков.

По его словам, на секционных докладах присутствовали сотрудники кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Первого Московского государственного медицинского университета (Москва) профессор Владимир Тельпухов, Юрий Васильев, доцент Кирилл Жандаров, которые активно принимали участие в обсуждении докладов.