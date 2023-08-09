История одного экспоната: в информационном центре «Маяка» до сих пор хранится личный фотоаппарат Игоря Курчатова

К 120-летию легендарного ученого Игоря Курчатова в рамках проекта «Территория культуры Росатома» в 28 атомных городах, в том числе и в Озерске (Челябинская область), открылась уникальная выставка.

В рамках экспозиции под названием «Фото на память. Игорь Курчатов в фотографиях и воспоминаниях современников» представлена серия уникальных архивных снимков, где ученый, прославивший отечественную атомную промышленность на весь мир, показан удивительным человеком, способным шутить над собой, любящим животных, живущим интересной жизнью и вне науки. На фотографиях запечатлены и члены семьи академика, и его коллеги.

Фото, которые составили экспозицию, были взяты из личного архива помощника Игоря Курчатова Дмитрия Переверзева. Он много снимал ученого сам, эти фотографии были опубликованы лишь однажды, в книге «Игорь Васильевич Курчатов. Фото на память» (2011 год). В оцифрованном виде материалы издания доступны не были.

Однако немногие знают, что Борода (это прозвище Игоря Курчатова) и сам любил фотографировать. А его личный фотоаппарат «Фотокор-1» до сих пор хранится в информационном центре ПО «Маяк». В 1972 году супруга академика Марина Синельникова передала его в дар директору комбината Борису Боруховичи для музейной экспозиции предприятия. По воспоминаниям современников академика, фотоделом увлеченно занимался и брат Игоря Васильевича Борис.

Курчатовский «Фотокор-1» представляет собой складную универсальную фотокамеру для пластинок 9х12. Весом чуть больше одного килограмма, сделан из металла, отделка из искусственной кожи, даже в сложенном состоянии громоздок и солиден: размер – 160х115х64 мм. «Фотокором-1» можно было снимать как с рук, так и со штатива. Подобными фотокамерами, выпущенными на Ленинградском государственном оптико-механическом заводе, в СССР активно пользовались в 1930-1939 годах.

Как отмечают в информационной службе ФГУП «ПО «Маяк», в первые годы становления Озерска пользоваться фотоаппаратами было категорически запрещено – в архивах информационного центра «Маяка» нет ни одной фотографии города с подтвержденным авторством Курчатова.

СПРАВКА

Примерно через 40 лет после образования Советского Союза в стране наступил настоящий фотографический бум: почти в каждой семье появится свой фотолюбитель. До Великой Отечественной войны делали в основном бюджетные модели фотоаппаратов для любителей. Таким фотоаппаратом стал дальномерный ФЭД, созданный в 1933 году по образцу немецкой «Лейки». К сборке ФЭДа, названного так в честь Феликса Эдмундовича Дзержинского, привлекали ребят из детской трудовой коммуны под руководством выдающегося педагога Антона Макаренко.

С 1956 года в СССР начали производить уникальный фотоаппарат «Ленинград», позволявший снимать сериями до трех кадров в секунду. Другой известный фотоаппарат, выпускавшийся в северной столице, назывался «ЛОМО Компакт-Автомат». Его использование положило начало целому направлению в искусстве – ломографии. Так называют жанр, целью которого является запечатление на снимках реальной жизни без прикрас и постановок. Однажды за рубежом даже состоялся ломографический конгресс.

«Золотой век» фотоинженерной мысли в Советском Союзе пришелся на конец 60-х – начало 70-х годов. В этот период широкую популярность приобретают фотоаппараты «Зенит» – их делали на Красногорском заводе. Число фотографов в СССР каждый год росло. Снимки делали повсюду: в крупных городах и маленьких населенных пунктах, на природе и в квартирах, запечатлевали семейные праздники, спортивные соревнования, государственные мероприятия. Съемку в 1961 году провели даже в космосе: первые фотографии Земли в невесомости сделал «серебряный космонавт» Герман Титов, чей 25-часовой полет доказал, что человек способен работать, есть и спать в космическом пространстве.