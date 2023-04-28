28.04.2023
История южноуральской археологии глазами основателя «Аркаима»
28.04.2023
В Челябинске задержана группа бутлегеров
28.04.2023
«Единая Россия» и «Волонтеры Победы» поздравят фронтовиков с наступающим 9 Мая
28.04.2023
Челябинцы выступили против перевода в онлайн обсуждение градостроительных проектов
28.04.2023
Диктант Победы: специалисты ГРЦ Макеева проверили историческую грамотность
28.04.2023
В Челябинской области огонь уничтожил 200 гектаров леса
История южноуральской археологии глазами основателя «Аркаима»
30.03.2023
Аркаим уходит под воду
10.03.2023
Грачи прилетели: Аркаим встретил весну
02.03.2023
Челябинцам раскроют тайны вулканов Аркаима
17.02.2023
«Аркаим» покажет Челябинску сбрую за два миллиона рублей
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023