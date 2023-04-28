История южноуральской археологии глазами основателя «Аркаима»

В день открытия летнего туристического сезона, первого мая, в музее заповедника «Аркаим» состоится презентация новой выставки «Здесь сошлось всё, весь мой жизненный опыт: кино, фото, рисунок». Выставка приурочена к 85-летию основателя заповедника Геннадия Здановича.

Посетители увидят фотокадры из личного архива известного археолога. Как известно, в юности Геннадий Борисович серьезно увлекся фотографией, фотосъемками занимался всю жизнь. Первые снимки были сделаны еще на фотоаппарат отца. Навыки фотографии в будущем пригодились и в профессии археолога.

Фотоархив Геннадия Здановича содержит бессчётное количество панорамных и детальн3ых снимков археологических раскопов. В экспозицию вошли наиболее интересные кадры. Посетители увидят бытовые сцены археологических лагерей, познакомятся с «закулисьем» эпохальных археологических открытий. Отдельная тема - люди, соратники, окружавшие Геннадия Борисовича.

После открытия выставки археолог, кандидат исторических наук Светлана Зданович прочтёт публичную лекцию о том, как начинались первые экспедиции под руководством Геннадия Борисовича, об истории открытия Аркаима и о том, как велась исследовательская работа в первые годы после создания музея-заповедника.

Открытие выставки и лекция пройдут в конференц-зале музея Аркаима. Начало в 12:00, вход свободный.