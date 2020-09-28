Итоги годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)

Состоялось годовое Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО) по итогам 2019 года. В соответствии с рекомендациями Банка России и решением Наблюдательного совета собрание прошло в форме заочного голосования.

Всего с 1 по 24 сентября в заочном голосовании приняли участие 4 191 держатель акций банка ВТБ, из которых 96% воспользовались электронным голосованием в мобильном приложении «Акционер ВТБ» или на сайте ВТБ Регистратора. Число участников собрания выросло на 78% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба банка ВТБ.

Акционеры приняли участие в голосовании по 18 вопросам повестки дня. Были утверждены годовой отчет Банка за 2019 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год. Также принято решение о распределении прибыли Банка по результатам 2019 года в следующем порядке:

В рублях чистая прибыль к распределению, всего 197 105 988 029,67 отчисления в Резервный фонд 2 567 581 278,00 отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) 10 024 374 447,11 отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа 4 144 091 328,02 отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа 5 951 534 224,87 отчисления на погашение убытка, полученного Банком ВТБ (ПАО) в 2019 году в результате перехода в соответствии с нормативными актами Банка России на бухгалтерский учет с применением Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 7 683 080 361,06 нераспределенная чистая прибыль 166 735 326 390,61

Акционеры приняли решение о выплате дивидендов по результатам 2019 года в размере:

0,00077345337561138 рубля на одну размещенную обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля;

0,000193614774199896 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля;

0,00193614774199896 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.

Акционеры также приняли решение о распределении нераспределенной прибыли Банка прошлых лет в следующем порядке:

В рублях нераспределенная прибыль Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет, всего 349 300 947 164,24 отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа 349 300 947 164,24 отчисления на погашение убытка, полученного Банком ВТБ (ПАО) в 2019 году в результате перехода в соответствии с нормативными актами Банка России на бухгалтерский учет с применением Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 344 924 344 810,58

Акционеры приняли решение о выплате дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,000204477847951373 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля и определили следующий порядок выплаты дивидендов: дивиденды выплачиваются денежными средствами, сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

в течение 10 (десяти) рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;

в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 5 октября 2020 года.

Собранием акционеров было принято решение в отношении выплаты вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в следующем размере:

за работу в составе Наблюдательного совета – 4 600 000 рублей каждому; за председательство в Наблюдательном совете – 1 380 000 рублей; за работу в составе комитета Наблюдательного совета – 460 000 рублей каждому; за председательство в комитете Наблюдательного совета – 920 000 рублей каждому.

Также было принято решение о выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в следующем размере:

за работу в составе Ревизионной комиссии – 916 310 рублей каждому;

за председательство в Ревизионной комиссии – 274 893 рублей.

Собрание избрало следующий состав Наблюдательного совета банка ВТБ в количестве 11 человек:

Варниг Артур Маттиас; Григоренко Дмитрий Юрьевич; Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); Задорнов Михаил Михайлович; Костин Андрей Леонидович; МаммадовИсрафилАйдыноглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); Моисеев Алексей Владимирович; Репин Игорь Николаевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); Решетников Максим Геннадьевич; Сидоренко Валерий Валерьевич; Соколов Александр Константинович.

Акционеры определили состав Ревизионной комиссии банка ВТБ в количестве 5 человек.

ООО «Эрнст энд Янг» было утверждено аудитором банка ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ВТБ за 2020 год.

Кроме того, акционеры утвердили новую редакцию Устава Банка ВТБ (ПАО), Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО), Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО), а также Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).

Также акционеры приняли решение об участии Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации участников рынка больших данных.

Отчет об итогах голосования будет опубликован в установленный законодательством срок на сайте ВТБ в разделе, посвященном годовому Общему собранию акционеров - www.vtb.ru/agm2020/.