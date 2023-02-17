Из Челябинска на передовую отправили 500 спальников от бизнесмена Миронова

Из Челябинска на передовую отправят полтысячи спальных мешков, которые для участников специальной военной операции передал в Народный фронт местный предприниматель Вячеслав Миронов.

Часть амуниции уже получили бойцы второго смешанного авиационного полка. Остальные спальники в ближайшие дни общественники передадут южноуральским военнослужащим 90-й дивизии и мобилизованным.

Неравнодушный бизнесмен рассказал, что его семья захотела поддержать наших ребят и передать им то, что действительно необходимо на передовой. Решили, что спальные мешки пригодятся всем бойцам - независимо от рода войск: согреют участников в СВО в холода и подарят им частичку душевного тепла неравнодушных земляков-южноуральцев.

«Обратились в Народный фронт в Челябинской области и спросили, чем мы можем помочь. Нам ответили, что спальные мешки на передовой необходимы. Мы и сами понимаем, что на фронте теплых вещей много не бывает. Заказали 500 спальников. Для вас, бойцы! Берегите себя, возвращайтесь живыми и здоровыми!», – сказал предприниматель Вячеслав Миронов.

Южноуральские военнослужащие из авиационного полка, получившие партию теплого и нужного гуманитарного груза в целости и сохранности, очень благодарны за помощь.

Поддержать своих земляков могут все жители Челябинской области, подчеркивают в региональном ОНФ. Ко Дню защитника Отечества на Южном Урале проходит масштабный марафон «Народный фронт. Все для победы!».

Кульминацией проекта станет пятичасовой праздничный марафон: 23 февраля с 9.00 до 14.00 южноуральских зрителей ждут включения с передовой, истории о героях нашего времени и о тех, кто им помогает. Перевести средства можно будет прямо во время трансляции на телеканале ОТВ. Эфир завершится подведением итогов сборов.

«Все собранные средства - до копейки - пойдут в помощь нашим ребятам. Представители президентского движения закупят самое необходимое для южноуральских бойцов, которые сейчас находятся на линии соприкосновения», – подчеркнул руководитель Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий.