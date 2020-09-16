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Из Челябинска в Москву запустят дополнительный поезд

Общество
Сегодня, 11:14
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Дополнительный поезд будет запущен между Челябинском и Москвой для удовлетворения спроса пассажиров на поездки.

Новый рейс появится в расписании Уральский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК – дочернее общество ОАО «РЖД») с октября по ноябрь.

«Поезд №181/182 Челябинск – Москва будет курсировать один раз в четыре дня», - сообщили в пресс-службе ЮУЖД. Поезд будет следовать через Курган, Каменск-Уральский, Екатеринбург, Красноуфимск, Агрыз.

Первый состав отправится из Челябинска пятого октября в 15 часов 45 минут по местному времени. Следующие рейсы запланированы на 9, 13, 17, 21, 25, 29 октября и 2, 6, 10, 14, 18 ноября.

Из Москвы этот рейс будет отправляться в 18 часов 50 минут начиная с седбмого октября, и затем 11, 15, 19, 23, 27, 31 октября и 4, 8, 12, 16, 20 ноября в.

В составе предусмотрены вагоны различных классов обслуживания, есть мужские/женские купе, багажное купе, а также купе для перевозки маломобильных пассажиров.

В данном составе можно будет отправить своего животного в самостоятельное путешествие до пункта назначения (без сопровождения владельцами).

 

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