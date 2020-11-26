Из Челябинской области на военную службу отправили 200 призывников

В ходе осеннего призыва на военную службу из Челябинской области в воинские части Западного военного округа отправили более 200 молодых людей. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщила начальник отделения по работе с гражданами областного военкомата Светлана Волкова.
Массовая отправка призывников прошла 25 ноября под Челябинском. В воинские части на Запад России отправили молодых людей, которых призывные комиссии признали годными по состоянию здоровья.
Перед поездкой специалисты продезинфицировали перрон, вагоны поезда и входные тамбуры.
«При этом соблюдены все меры предосторожности по нераспространению коронавирусной инфекции. Произведена соответствующая обработка эшелона, - уточнила Светлана Волкова. - По прибытию в воинскую часть призывники будут размещены в отдельных помещениях со своими старшими команд и будут необходимое время наблюдаться».
В пути призывникам выдали медицинские маски и гели-антисептики. Молодых людей сопровождают медики. В дороге южноуральцев обеспечивают трехразовым горячим питанием из вагона-ресторана.