Из Курчатовского района Челябинска вывезли почти три тонны снега

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Из Курчатовского района Челябинска вывезли почти три тонны снега

В Курчатовском районе Челябинска продолжаются работы по уборке улиц. За неделю дорожники вывезли и разместили на специальных площадках 2712 тонн снега. Об этом сегодня, 15 февраля, на аппаратном совещании с главой города Челябинска Натальей Котовой сообщил глава района Сергей Антипов.

«Проводим рейды по дворовым территориям. Уборка управляющими компаниями осуществляется по графику. На уборке снега в районе работают до 30 единиц техники и бригада ручного труда – до 15 человек. Всего вывезено и размещено на специальных площадках для складирования снега – 2712 тонн снега», - сказал Сергей Антипов.

Продолжаются работы по очистке тротуаров и урн. «На уборке внутриквартальных проездов, тротуаров, общественных пространств и уборке урн в районе выполняется девять муниципальных контрактов. Ход работ ежедневно контролируется, выписываются предписания, применяются штрафные санкции в случаях некачественного выполнения работ», - подчеркнул глава Курчатовского района.

Добавим, несмотря на перепады температур в Челябинске, в Курчатовском районе после небольшого ремонта продолжает работать новогодний городок.