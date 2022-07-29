Из тюрьмы – на сыроварню: туроператорам и экскурсоводам показали достопримечательности Верхнеуральска

Туроператоры и экскурсоводы Челябинской области побывали на экскурсии в тюрьме, где когда-то сидела кузина Гитлера, попробовали сыр от местного производителя и познакомились с работой питомника саженцев. Информационный тур организовало Агентство международного сотрудничества Челябинской области региона. В программе поездки оказались также Никольский храм и Каменная сопка.

Знакомство с Верхнеуральском началось с краеведческого музея. Здесь каждому гостю предлагают напечатать листовку на действующем старинном типографском оборудовании, рассказывают об истории города и о том, как он связан с именем скульптора Эрнста Неизвестного.

Продолжением поездки стало посещение царской тюрьмы, в которой в советское время держали политзаключенных, и Никольского храма, построенного в русско-византийском стиле. Собор XIX века традиционно притягивает паломников не только со всей Челябинской области, но и из соседних регионов. С недавнего времени в Никольском храме можно посетить и фамильный склеп строителя святыни.

После осмотра исторических зданий Верхнеуральска туроператоры и экскурсоводы отправились на Каменную сопку, или Диё-таш, – так называют необычный останец, по форме напоминающий верблюда. В древности это место было святилищем, позже тут останавливались на привал караваны, груженные товарами из Индии и Китая. Сейчас Каменная сопка привлекает туристов загадочными легендами. К тому же это природная смотровая площадка: отсюда открывается хороший обзор на город и соседние горы.

Гастрономической составляющей инфотура стала дегустация продукции от сыроварни «Иван-сыр». Местные сыры – качотта, маасдам, чечил и многие другие сорта – делаются вручную, только из натурального молока и сливок. Качество и вкус верхнеуральских сыров уже давно оценили не только жители Челябинской области, но соседи из Екатеринбурга и Башкортостана.

Финальной точкой инфотура стал «Дом лесника» – музей-питомник, где можно увидеть, как из крохотной семечки прорастают березы, сосны и даже экзотические растения.