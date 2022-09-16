Из-за ремонта трамвайных путей в Ленинском районе Челябинска дети ходят в школу пешком

Ремонт трамвайный путей в Ленинском районе Челябинска вылился не только в многокилометровые пробки, но и стал настоящей головной болью для школьников и их родителей. Движение трамваев закрыто, а другого транспорта нет. Дети вынуждены ходить в школу пешком.

Сообщение од этом появилось в группе «А.Л. Текслер. Помоги!». ВКонтакте.

«Закрыли трамвайные пути по Дзержинского и дальше. Трамвай челнок едет только до Машиностроителей, а там еще две остановки ребенку до школы, и они с этими рюкзаками идут. Вчера третий день ни трамвая-челнока, ни автобуса не было в течении 30 минут. Звонила в понедельник в гортранс. Там сказали, что должны пустить автобус с интервалом 20 минут. Это не правда, он так не ездит. А обратно вообще нет вариантов на общественном транспорте доехать», - написала жительница Челябинска Ольга Власова.

Напомним, 12 сентября начались работы по ремонту трамвайных путей в Ленинском районе. Закрыто движение трамваев на пересечении улицы Гагарина и Копейского шоссе, а также по улице Новороссийской до улицы Дербентской. Из-за ремонта путей возникло и ограничение движения для личного транспорта. Из-за сужения проезжей части образовались многокилометровые пробки. Автомобилистам предложено искать альтернативные пути проезда. Школьникам, видимо, также нужно теперь решить головоломку – как добраться до школы.