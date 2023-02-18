Из Златоуста на Донбасс отправилась еще одна фура с гуманитарной помощью

Сегодня, 18 февраля, из Златоуста (Челябинская область) на Донбасс выехала фура с гуманитарной помощью. Многотонный груз предназначен для наших бойцов, госпиталей и мирных жителей.

Гуманитарный груз на Донбасс собирался силами жителей Саткинского, Катав-Ивановского. Кусинского районов и Трехгорного. К месту назначения он прибудет как раз ко Дню защитника Отечества. Такой вот подарок ребятам с малой родины. Мы одна страна, единое целое. Считаю, протянуть руку помощи, когда она так нужна, – дело чести. Своих не бросаем», - сообщил глава Златоуста Максим Пекарский.

Напомним, в конце прошлого года из Златоуста на Донбасс ушла уже одна фура с гуманитарной помощью.