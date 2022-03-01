01.03.2022
Валерия Гергиева уволили с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра
01.03.2022
Изменено расписание электричек на ЮУЖД в связи с празднованием Женского дня
01.03.2022
Подпавшие под санкции банки России не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard
01.03.2022
Во второй день масленичной недели было принято посылать «позыватков»
01.03.2022
Кремль заявил, что не будет иметь отношения к будущим выборам на Украине
01.03.2022
Правительство России ограничит выход иностранных инвесторов из российских активов
Изменено расписание электричек на ЮУЖД в связи с празднованием Женского дня
07.07.2021
Репортаж с полей лучшего молочника Челябинской области
31.01.2017
Челябинские животноводы вошли в ТОП-50 крупнейших производителей молока России
06.09.2016
В СПК «Коелгинское» (Челябинская область) поделились кукурузными секретами
22.08.2016
Слово о «народном директоре»
Южноуральский офицер Константин Глушков погиб во время спецоперации на Украине
01.03.2022
Борьба с ларьками-«нелегалами» в Челябинске продолжается, однако ее результатами довольны не все
28.02.2022
Наталья Котова озабочена задержками строительства двух детских садов
28.02.2022
Виталий Паутов: В СК меня вызвали как свидетеля
25.02.2022
В Магнитогорске депутаты увеличили детям денежную норму на молоко
24.02.2022