Изменено расписание электричек на ЮУЖД в связи с празднованием Женского дня

В связи с дополнительными выходными днями седьмого и восьмого марта и рабочим днем пятого марта изменится расписание пригородных поездов АО «Свердловская пригородная компания» на Южно-Уральской железной дороге.

Как сообщает помощник руководителя по связям с общественностью АО «Свердловская пригородная компания» Алена Изместьева, в Челябинской области шестого, седьмого и восьмого марта назначены рейсы поездов на направлении Челябинск – Миасс в рамках мультимодального маршрута Челябинск – Миасс – ГЛК «Солнечная долина». 5 марта поезд курсировать не будет. Поезд № 7001 из Челябинска будет отправляться в 08:35 (здесь и далее время местное), обратный рейс № 7002 из Миасса – в 17:16.

Пригородный поезд № 6004 сообщением Полетаево-1 – Челябинск (отправление 07:38, курсирует по рабочим дням) назначен на 5 марта, отменен 7 и 8 марта.

Пригородный поезд № 6048 сообщением Златоуст – Челябинск (отправление в 17:43) назначен на 8 марта, отменен 6 марта.

В Оренбургской области изменяется расписание некоторых пригородных поездов:

- № 6705 сообщением Оренбург – Бузулук (отправление в 07:58) отменен пятого марта, назначен седьмое и восьмое марта;

- № 6706 сообщением Бузулук – Оренбург (отправление в 13:50) отменен пятого марта, назначен седьмого и восьмого марта;

- № 6743 сообщением Бузулук – Колтубанка (отправление в 17:50) отменен на четвертое и шестое марта, назначен на пятое и восьмое марта;

- № 6742 сообщением Колтубанка – Бузулук (отправление в 10:39) отменен на пятое и седьмое марта, назначен на шестое и девятое марта.

Напомним, в 2022 году Международный женский день россияне смогут отмечать три дня - с воскресенья, шестое марта, по вторник, по восьмое марта. Но перед длинными праздничными выходными предстоит ударно потрудиться – шесть рабочих дней (с 28 февраля по пятое марта).

Свердловская пригородная компания просит пассажиров внимательно следить за изменениями в расписании.

Более подробно со всей информацией можно ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК», а также в железнодорожных пригородных кассах.