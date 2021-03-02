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К дверям челябинской клиники подкинули переломанного кота в мешке

В Челябинске неизвестный мужчина оставил у дверей клиники «Добрый хвост» кота в мешке. У животного обнаружили перелом шейки бедра, блох и паразитов. Об этом на своей странице в Instagram рассказал руководитель ветклиники Баграт Агажанов.

Ночью неизвестный мужчина подошел к ветеринарной клинике «Добрый хвост», оставил около двери белый мешок, позвонил в дверной звонок и быстро ушел.

«Очень подозрительный мешок. При виде его первая мысль – вызывать полицию с саперами. Но мешок зашевелился! Внутри оказался кот, - написал Баграт Агажанов. - Бедняга в очень плохом состоянии. Мы провели обследования и выявили перелом шейки бедра, а также блошиную инвазию, гельминтов, очень плохие показатели крови, подтверждающие серьезные воспалительные процессы».

Коту нет еще и двух лет. По словам руководителя ветклиники, перелом мог возникнуть, как и вследствие падения, так и вследствие физического удара.

Ветеринары намерены спасти животное. Клиника объявила сбор средств на операцию, лечение и восстановление котика. Реквизиты можно посмотреть здесь. Расходы на обследование пушистого зверя взял на себя депутат Госдумы Владимир Бурматов.