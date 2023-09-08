К началу учебного года МТС ускорила интернет в образовательных учреждениях в пригороде Челябинска

МТС усилила LTE-сеть в городе Коркино, входящем в агломерацию «Большой Челябинск». Установка дополнительного телеком-оборудования в городе позволила увеличить скорость мобильного интернета более чем на 15% в центральной части города – в районе образовательных и медицинских учреждений.

Установленное оборудование повысило стабильность связи и скорость мобильного интернета 4G вблизи средней школы №1 и центральной детской библиотеке. Также улучшения произошли у городской детской больницы, а также у городской больницы №1 – быстрым и стабильным мобильным интернетом смогут воспользоваться пациенты и врачи во всех корпусах медгородка. Кроме того, МТС усилила покрытие в частном секторе Коркино, благодаря чему жители смогут с комфортом пользоваться цифровыми сервисами МТС даже в вечернее время.

«С помощью Big Data МТС мы анализируем ситуацию на сети, определяем локации, где ее нужно усилить и создаем запас емкости с учетом интересов самих южноуральцев. Коркино – крупный город Челябинской агломерации с большим количеством пользователей сервисов нашей экосистемы, поэтому мы точечно модернизируем нашу инфраструктуру и увеличиваем скорость мобильного интернета», – рассказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

С начала года МТС улучшила покрытие мобильного интернета 4G в городах Челябинской области, а также в популярных туристических локациях Южного Урала.