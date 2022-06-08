К пациентам Челябинской областной клинической больницы не подберется ни один микроб - за безопасностью больных проследит персонал работающего на базе ЧОКБ с 2015-го года централизованного стерилизационного отделения, которое обеспечивает хирургическую службу стерильным инструментом для операций и манипуляций.

Для каждого вида медицинских изделий - свой вид стерилизации. В ЧОКБ используется самое современное оборудование: полностью автоматизированные моечные и сушильные машины, паровые и плазменные автоклавы.

«После каждой операции весь инструмент стекается сюда и обрабатывается одними руками и единым оборудованием. Нет никаких недостатков, все стандартно. Не каждая операционная сестра у себя в блоке проводит стерилизацию, обработку, как было раньше, а все это делается в одном месте. Все пациенты, которые к нам поступают, считаются потенциально инфицированными. И для того, чтобы не допустить распространения инфекций внутри больницы, необходимо выполнять такой комплекс мер», - пояснила заместитель главного врача ЧОКБ по эпидемиологической безопасности Гузель Молчанова.

По словам пресс-секретаря Челябинской областной клинической больницы Натальи Малухиной, за день в ЧОКБ проводится около ста операций и еще больше различных перевязок. Полтора десятка операционных модулей расположено по всей больнице, в каждом отделении - свои процедурная и перевязочная. Каждый модуль ежедневно использует до двадцати инструментальных наборов.

«Это можно переводить в тонны. Тележками считать невозможно. Каждый модуль имеет специфический инструмент. У кого-то габаритный, у кого-то, наоборот, микроинструменты. Например, травматология №1 потребляет до двух-трех тележек, а глазная операционная, где микроинструмент, - одну небольшую, но там будет 40-50 наборов», - уточнила старшая операционная медицинская сестра операционного блока №1 Ирина Маковкина.

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Перевязочные, процедурные и операционные сестры со всей больницы привозят необходимый для работы инструмент и сдают по описи оператору ЦСО. После подсчета и проверки биксы и коробки со скальпелями, ножницами и насадками специальным лифтом опускаются в машинный зал. Там для каждого вида изделий медицинского назначения предусмотрен свой протокол обработки и несколько видов контроля - от визуального до химического.

«Мы смотрим, чтобы инструменты не были сломаны, повреждены, это один этап контроля. Кроме визуального контроля, в каждую партию, предназначенную для обработки, закладываются специальные химические индикаторы, на которых нанесена имитация крови, чтобы в процессе мойки, уже на этапе открытия двери с чистой стороны, было видно отсутствие следов крови», - рассказала старшая медсестра ЦСО Марина Дягилева, которая следит за исполнением инструкций.

Наличие собственного ЦСО позволяют ЧОКБ обеспечивать абсолютную эпидбезопасность как пациентов, так и персонала, полностью исключая распространение внутри больницы любой инфекции - от сезонного гриппа до ВИЧ и гепатитов.