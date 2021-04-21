К ситуации с загрязненной водой в Увельском районе подключились общественники

Эксперты ОНФ в Челябинской области обратились в прокуратуру региона по факту регулярного загрязнения источников питьевой воды в Увельском районе.

Как заявили в Народном фронте, поводом послужила экологическая катастрофа: вначале вода была загрязнена, предположительно, отходами сельхозпредприятия (свинокомплекса), а затем, как сообщили представители руководства района, – хлором, в целях очистки системы водоснабжения.

«Результатом стало отсутствие питьевой воды в сотнях домов. Только в одном из «зараженных» поселков проживают более 12 тысяч человек», - подчеркнули в ОНФ, добавив, что ситуация с загрязнением воды в Увельском районе происходит ежегодно в весенне-летний период и не решается уже много лет.

По данным общественников, в 2016 году четыре тысячи жителей Увельского района, Пласта и Южноуральска остались без воды. Из-за заражения ее тогда запретили не только пить, но и использовать для бытовых нужд.

«Люди обвинили в проблеме агрокомплекс «Ариант», но его руководство отказалось признать ответственность. В 2017 году Роспотребнадзор дал понять, что виной действительно могут быть отходы местного предприятия. Не успели решить одну проблему, как над Увельским районом нависла вторая угроза: в 2018 году подача воды почти полностью прекратилась», - рассказали активисты Народного фронта.

Скважина не выдержала нагрузки, а на строительство новой, как отчитались местные власти, они не рассчитывали. И к 2020 году запланировать расходы на скважину, по всей видимости, тоже не удалось. В пандемию жителям Увельского района пришлось едва ли не хуже всех. Мыли руки и пили воду они по графику, так как ее давали только два раза в день - из кранов текла мутная жидкость желтого цвета.

«В 2021 году жители поселка Красногорский все так же жалуются на мутную воду с неприятным запахом, которая течет из кранов. Также в некоторых квартирах и домах ее вовсе нет, где-то не хватает напора, чтобы принять душ. Местные власти заявили о переводе поселка на артезианское водоснабжение, но, поскольку необходимые меры так и не были приняты еще год назад, из-за слабого давления вода поступает не во все дома», - заявили в ОНФ.

В то же время в питьевые источники – реку Увельку, а также скважины, через которые получает воду поселок Березовка, – вновь попали фекалии. И снова ответственным за ЧС назвали свинокомплекс агрофирмы «Ариант». После забора анализа воды на водозаборных сооружениях на реке Увелька и реке Сухарыш, которая впадает в Увельку, показания на аммиак составили 3,75 мг/дм, что превысило норму в 1,5 раза.

Эксперты ОНФ обратились в надзорные органы с просьбой подвергнуть проверке агрохолдинг на предмет наличия или отсутствия очистных сооружений на производстве и соблюдения требований законодательства при обращении с химикатами и отходами.

Также общественники просят прокуратуру обратить внимание на соблюдение нормативов концентрации таких веществ при производстве работ.

Помимо этого, необходимо проверить и деятельность служб ЖКХ на предмет проведения всех необходимых контрольных, надзорных, приемочных и лабораторных мероприятий, подчеркивают в Народном фронте.

«Поскольку Увельский район не располагает достаточными ресурсами питьевой воды, имеет многолетнюю проблему, связанную с недостатками работы системы водоснабжения, полагаем, что именно длительное непринятие мер реагирования, попустительство со стороны должностных лиц администрации, а также контрольных служб привели к ситуации с возникновением риска экологической катастрофы и к эпидемиологическим рискам, а также к ухудшению качества жизни граждан, жителей Увельского и Еманжелинского районов, что недопустимо», – уверен эксперт ОНФ в Челябинской области Антон Неверов.

Тем временем, прокуратура региона уже организовала проверку размещенной в социальных сетях публикации о нарушениях природоохранного законодательства ООО «Агрофирма Ариант» на территории Увельского и Еманжелинского муниципального районов.

В ходе проверки, о начале которой сообщалось седьмого апреля, будет дана оценка изложенным в публикации доводам о загрязнении питьевого источника отходами животноводства, а также законности размещения таких отходов на землях сельскохозяйственного назначения.