«Намутили» с водой?

Из кранов жителей Красногорского снова течет грязная вода со странным привкусом

Сегодня, 14 апреля, из кранов в домах жителей многострадального поселка Красногорский (Челябинская область) утром побежала идеально чистая вода. Но радость жителей была недолгой. Через несколько часов вода сменилась на прежнюю мутную жидкость с неприятным запахом фекалий.

В редакцию агентства «Урал-пресс-информ» местный житель прислал два видео, сделанные с разницей в четыре часа. На первом видно, что вода, которую он набрал из крана, чистая.

«Вот сделали запасы с утра. Идеально чистая, кристальная вода с подземного озера со скважины. Ни хлорки, ни осадка в ней. Отличная вода. С пузырьками», - сообщил местный житель.

Второе видео было сделано через четыре часа.

«Вода снова коричневая с запахом. Я думаю, что мыться мы опять не будем. Снова нам подают воду с фекалиями», - написал местный житель.

В пресс-службе администрации Еманжелинского района пояснили, что согласно результатам независимой экспертизы вода признана удовлетворительного качества.

«После приезда заместителя губернатора Евгения Голицына мы перестраховались и стали воду людям подавать по графику из скважин. Потом пришли результаты независимой экспертизы, и мы снова начали подавать воду из реки. Жалоб от населения нам не поступало», - сказали в пресс-службе.

Кстати, ранее администрация Красногорского городского поселения сообщала, что после забора анализа воды на водозаборных сооружениях на реке Увелька показания на аммиак составили 3,75 мг/дм, что превысило норму в полтора раза. Каким чудесным образом аммиак из воды исчез, чиновники не сообщают.

Напомним, жители поселка Красногорский Еманжелинского района в социальных сетях обратились за помощью к губернатору Алексею Текслеру. Они сообщили, что из водопроводных кранов течет грязная вода с неприятным привкусом. Предположительная причина загрязнения питьевого источника – попадание в него талой воды, смешанной с навозом с полей от агрофирмы «Ариант».

Глава региона направил в поселок своего заместителя Евгения Голицына, который воду попробовал и заявил, что «такую воду пить нельзя».

Минэкологии и прокуратура региона пока еще проводят проверки. Результатов пока нет.