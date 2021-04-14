14.04.2021
Анонсы событий и мероприятий на 15 апреля
14.04.2021
В шести городах Челябинской области сохраняется режим «черного неба»
14.04.2021
РМК стала генеральным партнёром международной акции «Сад памяти»
14.04.2021
У 75-летнего магнитогорца обнаружено оружие и боеприпасы
14.04.2021
Из кранов жителей Красногорского снова течет грязная вода со странным привкусом
14.04.2021
Школьникам Миасса расскажут об истории Автомобильного завода «УРАЛ»
13.04.2021
Южноуральцы покорили сердца международных гурманов
13.04.2021
Жители Красногорского, пригласившие Текслера в «край фекалий», будут получать воду из скважин
12.04.2021
«Ариант» выступил генеральным партнером юбилейного Кубка губернатора по танцевальному спорту
07.04.2021
«Ариант» прокомментировал обвинения жителей о загрязнении питьевого источника
Малый и средний бизнес в Челябинской области получит новые льготы
13.04.2021
В Челябинской области массово умирает рыба, сведущие люди бьют тревогу
13.04.2021
Дорожники пообещали Котовой отмыть Челябинск шампунем
12.04.2021
В Челябинской области введено ограничение на движение большегрузов на трассах
12.04.2021
Юные карабашцы меняют свой родной город к лучшему
10.04.2021