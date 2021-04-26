26.04.2021
С начала года более 11 тысяч челябинцев простились со статусом безработного
26.04.2021
Шамне дезинформировал Котову: деревья в «Парковом» вырубили вовсе не ради детского будущего
26.04.2021
Челябинца, убившего троих человек, освободили от наказания
26.04.2021
В Златоусте плаванием детей на льдине заинтересовался СК
26.04.2021
В Челябинске уберут ритуальный салон из жилого дома
26.04.2021
Трудовые заслуги Челябинска перед Отечеством отметят салютом
Как будут работать поликлиники и больницы в майские выходные
13.04.2021
Дмитрий Тарасов назначен первым замминистра здравоохранения Челябинской области
13.04.2021
Южноуральцы смогут привиться от ковида в спецпоезде
09.04.2021
В Челябинске осудили экс-директора учреждения областного минздрава за взятки
29.03.2021
Назначен замминистра здравоохранения Челябинской области
Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в мае
24.04.2021
Владимир Путин объявил с 1 по 10 мая выходными днями
23.04.2021
На озере Смолино в Челябинске нашли пять точек сброса ливневых канализаций
23.04.2021
С добрым утром, Челябинск! Кондукторы. Роботы. Мысли вслух
22.04.2021
Челябинские власти рассказали, что ждет горожан 9 Мая
22.04.2021