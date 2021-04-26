Как будут работать поликлиники и больницы в майские выходные

Учреждения здравоохранения Челябинской области продолжат функционировать в обычном режиме в нерабочие дни между майскими праздниками.

Об этом сообщил губернатора Алексей Текслер в понедельник, 26 апреля, на аппаратном совещании.

Поликлиники и стационары продолжат работать в обычном режиме. Как уточнили в минздраве региона, медицинские организации будут работать четвертого, пятого, шестого и седьмого мая 2021 года в том же порядке, что и до объявления вновь включённых праздничных дней. С первого по третье мая и с восьмого по 10 мая – праздничные дни.

«Плановая медицинская помощь будет оказываться в обычном режиме как в поликлиниках, так и на стационарном этапе, в том числе весь объём мероприятий по вакцинации от COVID-19», - уточнили в минздраве.

В выходные и праздничные дни продолжится вакцинация от коронавирусной инфекции в торгово-развлекательных комплексах.

Напомним, президент Владимир Путин подписал Указ об установлении на территории страны нерабочих дней в мае 2021 года – с четвертого по седьмое мая.