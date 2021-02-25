Как и где празднуют свадьбы в Челябинске

Челябинцы предпочитают проводить свадебные церемонии ничем не отличающиеся от других городов России. Формат свадьбы зависит от личных предпочтений молодых: одни устраивают традиционное бракосочетание со смотринами, выкупом и многочисленными гостями, другие склонны к современным вариантам, таким как камерная свадьба, фуршет или вечеринка. Как правило, после официальной регистрации брака в ЗАГС, молодожены вместе с гостями объезжают самые примечательные места Челябинска и устраивают фотосессию.

Популярные места Челябинска для празднования свадеб зимой и летом

Как и в любом другом крупном городе, в Челябинске есть свои «точки притяжения» молодоженов. Самое популярное место для фотосессии: колесо обозрения, расположенное у ТЦ «Мегаполис». При предъявлении свидетельства о регистрации брака, один круг можно проехать бесплатно.

Любители уральских традиций празднуют свадьбу прямо в здании исторического музея Южного Урала. Работники организовывают государственную регистрацию в зале, посвященном императорской семье Романовых. Возможно проведение фотосессии в любой выбранной экспозиции. Молодожены, которые любят помпезность, выбирают в качестве зала бракосочетания Челябинский государственный академический театр оперы и балеты им. М.И. Глинки.

Если свадьба включает обряд венчания, то молодые отправляются в парк «Алое поле». Там расположен красивый храм Александра Невского и множество других интересных объектов для фотосессии. Прогулка обычно завершается около памятника «Сфера Любви». По городской традиции молодожены вешают замок на решетку, а ключик выкидывают в одно из местных озер.

Основная развлекательная программа обычно проводится в одном из ресторанов Челябинска. Самые популярные заведения с высоким рейтингом и хорошими отзывами:

«Кружево»

«Мелиот»;

банкет-Холл «Версаль»;

«Виктория»;

«Апрель»;

«Березка»;

«Муш».

Гостям обычно подают популярные блюда европейской кухни. Но некоторые рестораны накрывают стол в соответствии с уральскими традициями. В меню обязательно включают: пельмени, шанежки, холодец. В знак того, что веселье подошло к концу, и гостям пора расходиться по домам – выносят «курник-выгонщик». Пирог обычно разрезают на части и дают по кусочку «с собой».

Чтобы гости не скучали за столом, молодожены обязательно нанимают ведущего. Хорошего специалиста, в первую очередь, ищут по старинке – путем опроса знакомых. Если «сарафанное радио» не помогло, найти ведущего можно через социальные сети или на профильных порталах, таких как artist.ru. На таких сайтах собрана база профессионалов event-индустрии с портфолио и реальными отзывами.

Свадьба за городом

Некоторые молодые предпочитают праздновать свадьбу за пределами города. Еще 2 года назад были популярны заграничные церемонии в Турции или на Мальдивах. Но из-за неудобств, связанных с карантинными ограничениями, большинство челябинцев предпочитают отправиться на одну из загородных баз отдыха или в клубный отель. Преимущество такого варианта проведения мероприятия: отсутствие необходимости в перемещениях по городу. Все этапы торжества от сборов невесты до брачной ночи и второго дня свадьбы, будут проходить в пределах одного здания.

Чаще всего молодые выбирают:

отель-клуб «Золотой пляж»;

база отдыха «Русский остров»;

комплекс «Алмаз Увильды»;

парк-отель «Юность»;

туристическая база «Русские Усадьбы».

Свадебное торжество у воды — отличный выбор для теплого времени года. Но даже зимой владельцы отелей и баз отдыха создают условия для проведения праздника. Опытный ведущий поможет организовать праздник с учетом пожеланий заказчика. Например, тем кто хочет устроить настоящую народную свадьбу, стоит планировать праздник на февраль-март или на первое воскресенье после Пасхи. Считается, что браки заключенные в это время, самые крепкие и счастливые.