Как корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в начальника отряда женской колонии превратилась

Корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» Евгения Иванова временно сменила род деятельности, став героиней акции ФСИН России «Один день сотрудника уголовно-исполнительной системы глазами журналиста» и попробовав себя в роли начальника отряда в женской исправительной колонии №4 Челябинска.

Наставником журналиста стала занимающая эту ответственную должность в реальной жизни 25-летняя Карина Садыкова. Для своих подопечных, которые обращаются к ней с самыми разными просьбами – от написания заявлений о свидании до подготовки ходатайства об условно-досрочном освобождении – Карина Вадимовна является воспитателем, помощником, человеком, который выслушает, направит, даст совет.

Карина Садыкова – начальник отряда облегченных условий содержания, в котором отбывают наказание около ста женщин. Кроме того, ее подопечными являются двадцать осужденных, готовящихся к выходу на свободу в реабилитационном центре по ресоциализации и социальной адаптации «Аврора». Здесь отбывающие наказание женщины находятся последние шесть месяцев заключения.

В «Авроре» Евгения Иванова и попробовала себя в качестве начальника отряда, отметив, что здесь мало что напоминает исправительное учреждение в привычном понимании.

Данный центр и название носит символическое: «Аврора» - это утренняя заря, символ возрождения, начала новой жизни. Попадая сюда, ты погружаешься в почти домашнюю атмосферу: уютные спальни, совершенно замечательная кухня, очень уютная и симпатичная, с лепниной на стенах, аквариумы с рыбками, о которых заботятся сами осужденные. Здесь есть все, что напоминает о доме.

Представления о том, что колония – это холодное, мрачное, унылое место, ломаются в стенах «Авроры». Здесь есть даже тренажерный зал, причем тренажеры тут самые разнообразные (новые, современные). Хочешь – педали крути, хочешь – километры наматывай на беговой дорожке, хочешь – пресс качай. На стенах – мотивирующие фотографии красивых, стройных девушек-спортсменок. Для поднятия спортивного духа можно включить музыку, чтобы сжигать калории или накачивать мышцы было веселее.

Осужденные смотрят телевизор, читают, наводят порядок в помещениях центра, совершенствуют свои кулинарные навыки (а кто-то и заново учится готовить) - в «Авроре» проходят мастер-классы с участием поваров-профессионалов, общаются между собой, а еще – получают необходимые знания и навыки, которые в свободной жизни помогут им найти работу и обеспечить себя: благотворительный фонд «Прикосновение к жизни» открыл здесь курсы маникюра – всем тонкостям этой востребованной в наше время профессии девушек обучает его руководитель Ольга Черепанова.

Как констатировала гостья извне - корреспондент Евгения Иванова, которой Карина Садыкова устроила экскурсию по центру, «Аврора» ломает представления о жизни за решеткой.

Настоящий начальник отряда и представитель прессы (кстати, тоже в форме, но, конечно, без погон) вместе обошли весь центр, заглянули и в спальные комнаты осужденных, и в комнату приготовления и приема пищи, и в класс для занятий. Везде чистота, порядок, дисциплина.

Евгения Иванова, вжившись в роль наставницы осужденных, прочитала им лекцию на тему здорового образа жизни.

Потом заглянула на урок маникюра (в тот момент девушки получали теоретические знания, к практике еще не приступали) и даже – сидя на рабочем месте Карины Садыковой – проконсультировала осужденную, обратившуюся с просьбой о помощи в подготовке ходатайства об условно-досрочном освобождении.

В завершение рабочего дня (он, конечно, оказался несколько короче, чем у Карины Вадимовны) Евгения Иванова побывала в кабинете психолога, которая – с помощью теста – очень точно определила ее душевное состояние, дала необходимые рекомендации. Расслабиться корреспонденту, получившему в этот день очень много впечатлений и новой информации, помогло массажное кресло.

Побывав в роли начальника отряда в женской исправительной колонии, Евгения Иванова пришла к выводу, что сама бы работать в такой должности не смогла – в силу особенностей своего характера, а также констатировала, что Карина Садыкова здесь определенно на своем месте: грамотная, выдержанная, неравнодушная, ответственная, добрая и строгая одновременно, умеющая держать дистанцию и в то же время всегда приходящая на помощь каждой из своих подопечных, искренне за них переживающая и старающаяся быть для них примером во всем.

Вот что сказала о начальнике отряда осужденная по имени Дарья: «Начальник отряда для нас – воспитатель. Карина Вадимовна у нас хоть и молодая, но мы к ней обращаемся с любыми вопросами, в том числе и по поводу написания заявлений о свиданиях, ходатайств об условно-досрочном освобождении. Последнее коснулось конкретно меня. Очень скоро, надеюсь, я пойду домой».

Карина Садыкова – хороший начальник отряда, это видно. Однако она продолжает работать над собой, чтобы стать еще лучше, сделать еще больше.

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Молодая, но уже опытная сотрудница уголовно-исполнительной системы является выпускницей Самарского юридического института ФСИН России, куда она поступила в 2014-м году и откуда выпустилась в 2019-м. Здесь Карина Садыкова получила специальность «Правоохранительная деятельность и юриспруденция».

«Благодаря учебе в ведомственном вузе я стала выдержанней, научилась стремиться к целям и достигать их намного быстрее, чем раньше. Начальником отряда в женской колонии являюсь два года. Эта работа очень тяжелая, ведь работаю я с осужденными по разным статьям женщинами, но очень интересная. Для меня она является стимулом к тому, чтобы стать лучше – я должна быть образцом выдержки, стойкости, целеустремленности и спокойствия, примером для женщин, которому они должны следовать. Благодаря своим подопечным я становлюсь лучше, расту, ведь они приходят ко мне с самыми разными вопросами, мы вместе их решаем, с привлечением различных служб. Также мы участвуем в культурно-массовых, спортивных мероприятиях. Через меня осужденные многому учатся, выходят на свободу условно-досрочно. За два года моей работы здесь многие женщины вышли по УДО, были переведены в колонию-поселение. Когда такое происходит, у меня возникает состояние радости, внутреннего спокойствия. Радостные и счастливые, они прибегают ко мне поделиться хорошими новостями. Звонят родственникам, рассказывают, что все получилось. Вместе с ними десять дней я жду вступления постановления об условно-досрочном освобождении в законную силу. Вместе мы идем за одеждой… После таких моментов я понимаю, что моя работа очень важна», - рассказала Карина Садыкова.

Также после совместно проведенного с корреспондентом «Урал-пресс-информа» дня Карина Вадимовна призналась, что быть наставником для потенциального сотрудника уголовно-исполнительной системы – очень нелегкая задача, но тоже очень интересная.

P.S. Спасибо пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области за предоставленную возможность на один день сменить профессию и примерить форму.