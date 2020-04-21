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Как в этом году пройдут выпускные экзамены в школах

Общество
Сегодня, 16:14
Автор: 
Олеся Денисова

Сегодня, 21 апреля, стартовала досрочная итоговая аттестация девятиклассников. Основной государственный экзамен (ОГЭ) для выпускников девятых классов в 2020 году будет проходить только по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. Сдавать предметы по выбору в этом году не нужно.

В Челябинской области досрочно сдают экзамены девять учеников девятых классов, в том числе восемь челябинских школьников и один из Миасса.

«Эти девятиклассники не могут сдавать летом экзамен по медицинским показаниям, - пояснил министр образования и науки региона Александр Кузнецов на брифинге 21 апреля. - Мы организовали пункт сдачи экзамена со всеми мерами предосторожностями». Сегодня у ребят экзамен по математике, в пятницу, 24 апреля, - по русскому языку.

«В колледжи, как и раньше, ребята будут поступать на основании среднего балла аттестата, а не экзаменов. Как будут зачислять в профильные десятые классы пока не установлено», - уточнил Александр Кузнецов.

Пока нет федеральных приказов по поводу основного периода обязательной аттестации для девятых классов. «Мы ожидаем нормативно-правовой базы от федерального центра по основному периоду ОГЭ, который пройдет летом». - рассказал Александр Кузнецов.

Как уточнили в минпросвещения РФ, каждый регион проведёт аттестацию в собственные сроки в обозначенный период с 8 июня по 31 июля.

Сергей Кравцов отметил, регионам также даётся право установления минимальной границы итоговой аттестации в девятых классах в зависимости от результатов, которые покажут школьники, – она может быть ниже рекомендуемой на федеральном уровне границы.

 «ЕГЭ в 2020 году пройдёт в очной форме по единому для всей страны расписанию, - рассказал ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов. -  Порядок проведения экзаменов не меняется. На экзаменационных пунктах будут приняты меры дезинфекции, обеспечено соблюдение социальной дистанции».

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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ЕГЭ
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