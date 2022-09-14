Какие ворота выбрать для производственных и авиационных ангаров?

Для закрытия проемов в авиационных и производственных ангарах используются специальные ворота. Так как подобные объекты чаще всего возводятся в северных регионах с резкими перепадами температуры, большими ветровыми нагрузками, то конструкции ворот должны быть прочными и надежными. Складские и авиационные ворота из прочного алюминиевого профиля AL-120 для этого подходят оптимально.

Рулонные модели считаются лучшим выбором для помещений без отопления, так как в зимний период они не промерзают. Это исключает такие проблемы, как блокировка полотна, выход из строя привода. Такие изделия подходит даже для районов на Севере страны, так как при низких температурах она в меньшей степени подвержена промерзанию и налипанию наледи. Для закрытия и открытия таких ворот не придется постоянно очищать территорию от снега. Их можно монтировать даже в условиях ограниченного пространства, так как они не занимают полезную площадь перед въездом или выездом.

Помимо рулонных моделей для закрытия проемов в ангарах используются следующие виды ворот:

секционные;

подъемные пленочные двухслойные.

Секционные конструкции представляют собой широкие ламели, которые выпускаются с утеплением, поэтому они подходят для неотапливаемых помещений. Недостаток – ограниченность конструкций по ширине. Максимальные габариты составляют 8-9 метров. Среди особенностей стоит отметить монтаж, для проведения которого требуется достаточно большое пространство под потолком.

На некоторых объектах можно встретить подъемные модели. Полотно которых выполнено из двухслойной пленки. Минусом можно считать относительно высокую стоимость, поэтому представленный тип встречается реже, чем рулонные ворота. Стоимость в каждом случае рассчитывается индивидуально, так как учитывается высота и ширина проема, толщина стен. Для определения точной цены нужно проводить на месте установки замеры, подбирать материалы и разрабатывать чертеж.

В проемы какой ширины можно монтировать рулонные ворота?

Сложность выбора ворот для ангаров разного назначения, для складов в том, что они оснащаются проемами большой ширины. Ширина проемов вертолетных и авиационных ангаров достигает 40-50 метров. Проемы нельзя сильно сужать, так как это нарушение правил техники безопасности. Исключается изготовление стационарных стоек. Решение – рулонные ворота из усиленного профиля AL-120, которые можно изготавливать разного размера:

общей шириной до 12 метров сплошным полотном;

шириной более 40 метров при применении стоек-ферм откатного типа.

Во втором случае конструкция оснащается специальными стойками откатного типа. При открытии ворот они откатываются в сторону, не занимая при этом много места. Полотно в этот момент сматывается в рулон над проемом, поэтому также не занимает дополнительное пространство.