Какой город в Челябинской области получил шанс измениться к лучшему

Определены победители юбилейного, пятого сезона конкурса детских социальных проектов «Измени свой город к лучшему», который проводит Русская медная компания (АО «РМК») в городах присутствия.

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК, в жюри поступило более 80 проектов от школьников из Свердловской, Челябинской и Оренбургской областей, а также Хабаровского края. Предложения связаны с развитием инфраструктуры, охраной окружающей среды или благоустройством территорий.

Почти все проекты так или иначе связанными с использованием современных технологий: предлагали запускать печать на 3D-принтере и оснащать библиотеки и музеи интерактивным образовательным оборудованием, создавать общественные пространства с использованием современной техники. В год 80-летия с начала Великой Отечественной войны от школьников также поступило много проектов, связанных с сохранением памяти о героях.

При оценке инициатив учитывалась степень их проработки, актуальность и практическая польза для местных жителей.

Победителями признаны 15 работ. Их авторы получат денежные гранты на реализацию своей идеи.

В Челябинской области будет воплощено в жизнь 15 проектов. В Карабаше появится кинотеатр под открытым небом, в Нагайбакском районе – детская площадка, в Кыштыме преобразится школьный сквер, в Томинском сельском поселении – библиотечный дворик. В селе Анненское (Карталинский район) при маленькой сельской библиотеке создадут настоящий информационный центр с огромными возможностями. В Межозёрном школьники смогут реализовать проект по созданию интерактивного музея, ещё один технологичный музей заработает в Коркино. В Варне на грантовые средства построят инклюзивную площадку для детей с ограниченными возможностями.

В Полевском (Свердловская область) реализуют проект по разработке ландшафтного дизайна.

В Нанайском районе Хабаровского края лучшим признан проект «Выздоравливаем активно!» и теперь на территории местной районной больницы появится площадка для детей. В Амурском районе жюри отдало предпочтение проекту «Семейный выходной», связанному с оснащением оборудованием и инвентарём Дома культуры села Вознесенского. В Домбаровском районе победил проект «Рябиновая аллея». Кроме того, в селе Селехино возведут первую хоккейную коробку, в посёлке Уктур на месте пустовавшего бассейна в здании местного спортивного центра сделают зал с несколькими зонами для занятий фитнес-аэробикой, карате, настольным теннисом и другими играми. В посёлке Снежный итогом конкурса станет зимний фестиваль «Снежные забавы».

«В юбилейный год конкурса «Измени свой город к лучшему» мы в очередной раз убедились в том, что не зря пять лет назад инициировали этот проект и не зря перезапускаем его из года в год, - прокомментировала вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности АО «РМК» Анна Шабарова - Заметно, как наши участники начинают по-новому смотреть на свои родные города и сёла, начинают понимать, что все положительные изменения их малой родины – в их руках, убеждаются в том, что они сами творцы всех преобразований и, конечно, начинают верить в себя и свои силы. С каждым годом защиты звучат всё более уверенно, проекты становятся всё более проработанными, а проблемы, на которые обращают внимание дети, оказываются значимыми не только для них самих, но и для всех жителей города, посёлка или села. Благодаря конкурсу школьники учатся мыслить глобально, решают проблемы территорий и приобретают новые навыки».

СПРАВКА

Первый конкурс РМК «Измени свой город к лучшему» состоялся в 2017-м году. За прошедшие годы его география выросла в два раза, а общий бюджет составил около 19 млн рублей. Благодаря проекту и инициативам школьников на территориях присутствия РМК появились современные спортивные площадки, были оборудованы места и созданы условия для дополнительных занятий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, благоустроены территории поселений, отреставрированы монументы и памятники.