Какую музыку не рекомендовано слушать в машине

Эксперты обнаружили, что прослушивание определённых песен значительно увеличивает вероятность столкновений при управлении авто. Перед тем, как включить и слушать музыку в своей машине очень громко, внимательно ознакомьтесь с мнением профессионалов в нашей статье.

Британская ассоциация водителей GEM Motoring Assist провела тесты на молодых автомобилистах, которые учатся водить машину. В их машинах играла музыка в скором и медленном темпе. И оказалось, что во время прослушивания тихих мелодий водители, в основном, ехали именно так, как будто треков и не было. Однако стоило сделать акцент на ритмичных мелодиях, как ситуация тут же менялась. При этом водители невольно ехали с большей средней скоростью и не так много внимания уделяли изучению актуальной ситуации на дороге. А неопытные водители, научившиеся водить машину с механической КПП, начинали переключение передач не в то время, когда должны были. Получается, что быстрые песни, которые обычно звучат громче, просто заглушают звук мотора. И водитель не знает, когда переключиться на следующую передачу, из-за чего двигатель перегружается на высоких оборотах. Поэтому новичкам рекомендуется скачать песню спокойного характера и слушать ее в машина негромко.

В то же время, когда музыка становилась слишком громкой, водители уже слушали гудки других машин и совершенно не замечали других участников дорожного движения.

По мнению специалистов, громкая музыка негативно влияет на безопасность не только молодых людей, но и опытных водителей за рулём. Дело в том, что быстрая музыка воздействует на человека вне зависимости от его водительского стажа если песня имеет ритм более 60 ударов в минуту, сердце начинает биться чаще, повышается давление. В результате человек делает более резкие движения, ему хочется ехать быстрее, он нервничает. И такое поведение обычно провоцирует аварию.

Психологическое воздействие быстрой и ритмичной музыки, которая также ассоциируется с громким звуком, оказывает глубокое влияние на психику каждого водителя. Под влиянием энергетических ритмов практически каждый испытывает нервное возбуждение, проявляющееся попутно в стремлении к безумию.

Также влияет на поведение человека и жанр музыки. Агрессивные композиции, такие как панк-рок или хэви-метал, несут в себе заряд агрессии и даже спокойный человек под их влиянием начинает вести себя более агрессивно, провоцируя аварию.

Кроме того, девушки за рулем автомобиля, мамы с детьми любят слушать новинки и петь любимые песни, что тоже может быть опасно, так как это отвлекает внимание от дороги и мешает услышать другие звуки.