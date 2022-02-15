Камила Валиева лидирует по итогам короткой программы на Олимпиаде

Российская фигуристка Камила Валиева стала лучшей по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине. Несмотря на огромное давление из разгоревшегося допинг-скандала, 15-тилетняя спортсменка справилась с волнением и показала практически чистый прокат, допустив лишь одну помарку при выполнении тройного акселя. По итогам выступления Валиева получила 82,16 балла.

На втором месте россиянка Анна Щербакова, которая обновила свой личный рекорд. Жюри оценило её выступление на 80, 20 баллов. Замыкает тройку лидеров представительница Японии Каори Самокото (79, 84). На четвёртом месте ещё одна российская фигуристка Александра Трусова.

Произвольная программа пройдёт 17 февраля в 13:00 мск.