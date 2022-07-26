Каскадер из Молдовы собирается «объездить» аркаимскую колесницу (6+)

Свидетелями уникального эксперимента станут гости VI фестиваля исторической реконструкции «Пламя Аркаима», который стартует в заповеднике «Аркаим» (Челябинская область) в ближайшую субботу, 30 июля.

На открытии фестиваля реконструкторы представят сцену стычки между двумя племенами из-за добычи. Роль вождя синташтинцев исполнит заслуженный артист Республики Молдова, актер театра и кино, каскадёр Нико Прескура. По сценарию он должен будет покарать обидчиков, поразив их на полном скаку из лука с колесницы.

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«Стрелять из лука верхом на лошади Нико умеет мастерски, а вот с колесницы ему еще не приходилось. Конечно, он сразу загорелся этой идеей. Кстати, это не так просто. Я сам как-то пробовал, но для этого мне нужно остановить колесницу. Как древние воины одновременно управляли колесницей и стреляли из лука остается загадкой. Так что мы разделили задачи: я буду управлять лошадьми, а Нико стрелять по целям», - рассказал руководитель Центра исторических проектов «Археос» Иван Семьян.

Чтобы справиться со сложной задачей, участникам проекта придется изрядно потренироваться. Репетиции начнутся 28 июля, когда на Аркаим доставят специально обученных лошадей.

Кстати, в этом году на фестивале будут представлены сразу две колесницы. Прошлогодняя, обновленная и доработанная, и новая, выполненная специально для очередного эксперимента. Колесничный комплекс в этот раз будет представлен во всей полноте: тренированные колесничные лошади, аутентичная упряжь с роговыми псалиями, полное вооружение воина-колесничего.

В течение всего дня желающие смогут сфотографироваться на реконструированной колеснице и даже прокатиться.

Фестиваль «Пламя Аркаима» организован содружеством заповедника «Аркаим» и команды «Археос» при поддержке "Фонда президентских грантов".