Кавказская здравница ММК сможет принимать еще больше гостей

Кавказская здравница ММК расширяет свои возможности: в санатории «Металлург» в городе Ессентуки в активную фазу вступила подготовка к строительству нового спального корпуса – подписан договор о проектировании здания.

Входящий в группу компаний Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) санаторий гостеприимно принимает посетителей известного курорта на Кавказских Минеральных Водах вот уже почти шесть десятилетий. Сейчас здравница представляет собой масштабный лечебно-оздоровительный комплекс, предлагающий гостям со всей России, а также из ближнего и дальнего зарубежья, всевозможные лечебные программы и оздоровительные процедуры.

Как рассказал директор ООО «Санаторий «Металлург» Сергей Лукьянов, ежегодно здесь оздоравливаются до десяти тысяч работников компании, а также более 30 тысяч гостей со всей страны. Одномоментно здравница может принять 385 человек, но спрос на путевки здесь в последние годы настолько высок, что строительство нового корпуса стало необходимым.

«Вопрос о строительстве нового корпуса поднимался неоднократно в предыдущие годы, но по тем или иным причинам откладывался. И вот в конце 2022 года на совещании по развитию санатория председателем совета директоров Виктором Филипповичем Рашниковым было принято решение о детальной проработке строительства нового корпуса», - сообщил Сергей Лукьянов.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, современный, эргономичный, красивый спальный корпус на 150 мест, общий проект которого уже визуализирован и утвержден руководством ММК, идеально впишется в уже существующий архитектурный ансамбль санатория. Недавно был подписан договор о детальном проектировании здания, которое займет около полугода. Затем начнутся строительные работы. Ожидается, что новый корпус позволит увеличить вместимость здравницы на 30 процентов.

Санаторий «Металлург» основан в 1964 году. На шести гектарах в самом центре курортной зоны Ессентуков располагается все необходимое для приятного времяпрепровождения гостей. Здесь имеются современный медицинский центр с новейшим передовым оборудованием, плавательный бассейн, спортивный зал, теннисный корт, волейбольная площадка, охраняемая автостоянка, киноконцертный зал, библиотека, игровые площадки. На уютной благоустроенной территории разместились фонтаны и малые архитектурные формы. Часть жилых корпусов представляет собой старинные дачи – отреставрированные объекты культурного наследия регионального значения. В 2019 году санаторию была присвоена категория «Три звезды».