Киалимская бабушка раскроет жителям Златоуста тайны таганайских ветров и северных орхидей

Жители Златоуста (Челябинская область) совсем скоро смогут познакомиться с байками знаменитой Киалимской бабушки, которая в обычной - несказочной - жизни является сотрудником национального парка «Таганай» и зовется Мариной Середой.

Свою книгу она представит широкой публике 31 января в 15 часов в большом зале центральной городской библиотеки Златоуста по адресу: улица Космонавтов, 1. Интересно, что раньше байки Киалимской бабушки можно было прочесть лишь в Интернете (канал ТаганайДзен). Теперь увлекательные истории вышли в виде сборника.

Как отмечают в НП «Таганай», героями рассказов Марины Середы о природе и обитателях национального парка, написанных во время экспедиций, походов и дежурств, являются таганайские ветра, северные орхидеи, первоцветы, обитатели рек и болот, которые раскроют читателям все свои тайны.