Кинотеатр имени Пушкина и Дом офицеров в Челябинске украсит архитектурно-художественная подсветка.

Об этом сегодня, 19-го октября, на аппаратном совещании в городской мэрии сообщил заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

По его словам, в настоящее время в здании Дома офицеров на Цвиллинга, 7, являющемся объектом культурного наследия, проводятся страховочные мероприятия и ремонт фасада.

«30 октября предполагаем выход из госэкспертизы документов по архитектурно-художественной подсветке. В первых числах ноября будет размещена конкурентная процедура», - рассказал Сергей Авдеев.

В здании кинотеатра имени Пушкина продолжается капитальный ремонт фасада, который планируется закончить 30-го ноября, и капремонт кровли, который должен быть завершен к десятому ноября.

«Завтра, 20-го октября, ждем выхода документов из госэкспертизы по архитектурно-художественной подсветке, после чего будет размещена конкурентная процедура», - отметил Сергей Авдеев.

Кроме того, архитектурно-художественная подсветка появится и у здания детской школы искусств №7. Конкурентная процедура по данному объекту была проведена второго октября, плановый срок окончания работ – 15-е декабря.

Также чиновник рассказал, что в столице Южного Урала продолжается ремонт здания по адресу: улица Борьбы, 28, где работал художник Русаков. Согласно заключенному контракту срок окончания работ – 20-е декабря.