Книги из Еткуля отправились на Донбасс

Более одной тысячи экземпляров книг отправил Еткульский район (Челябинская область) школьникам Донецкой и Луганской народных республик.

Во время поездки на Донбасс глава Еткульского района Юрий Кузьменков встретился с министром образования и науки ДНР Ольгой Колударовой. На вопрос Юрия Владимировича, чем можем помочь, она ответила - книгами.

По полученной заявке от министерства образования и науки ДНР Еткульский район закупил более одной тысячи экземпляров классической литературы по школьной программе - от «Уральских сказов» Павла Бажова до «Детства» Льва Толстого.

«Волновахский район – это освобожденная территория, где следы украинизации явственно видны до сих пор, элементарно отсутствует литература на русском языке. У школьных библиотек Донбасса острая потребность в классической литературе на русском», - рассказывает первый заместитель главы города Волноваха и Волновахского района Дмитрий Гатов.

Дмитрий Владимирович сопровождает груз, отправляет и принимает его на месте.

За оказанную помощь в приобретении книг администрация Еткульского района выражает признательность и благодарность руководителю СПК «Коелгинское» им. И. Н. Шундеева Анатолию Шундееву и директору ООО «ЕСТА» Олегу Шушину, а также всем неравнодушным жителей района, кто откликнулся и принял участие в сборе гуманитарного груза для мирных жителей Донбасса.



Кроме того, жители района собрали необходимые школьные принадлежности для детей из подшефных территорий – города Ясиноватая и Волновахского района. Школьную канцелярию получат дети из малообеспеченных и многодетных семей.

Книги, канцелярия, школьные принадлежности в ближайшее время будут доставлены до своих получателей.