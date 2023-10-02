02.10.2023
Книги из Еткуля отправились на Донбасс
02.10.2023
Челябинские кардиохирурги успешно заменили пациенту половину сердца
02.10.2023
Государственный симфонический оркестр Челябинской области выступит на Симфоническом форуме России
02.10.2023
Молодые танцоры из Миасса стали лауреатами международного конкурса и получили два гранта
02.10.2023
Начальнику ГУ юстиции Челябинской области продлили срок пребывания на госслужбе
02.10.2023
В Челябинске завершились соревнования по гребле на байдарках и каноэ
Книги из Еткуля отправились на Донбасс
12.09.2023
Прямиком на передовую: справедливороссы Магнитогорска отправили гуманитарную помощь бойцам СВО
04.09.2023
Челябинский Ангел показал, как выглядит операционная на передовой
30.08.2023
Народный фронт и танкисты объявили в Челябинской области сбор помощи для детей ЛНР к первому сентября
29.08.2023
Челябинский Ангел поблагодарил южноуральцев за физраствор, очень нужный на передовой
Здание земской школы в Воскресенском включат в госреестр памятников истории и культуры РФ
02.10.2023
Первого октября стартует осенний призыв – ряды ВС пополнят 130 тысяч новобранцев
30.09.2023
В воскресенье в Челябинске состоится второй фестиваль звонарей «ЗвонЧе»
29.09.2023
Школьники Кизильского района изучают Аркаим
29.09.2023
В Челябинской области расширили круг медработников, получающих специальную выплату
28.09.2023