Ко Дню города сквер на улице Цвиллинга в Челябинске справит новоселье

В Советском районе Челябинска на пересечении улиц Цвиллинга и Лазаретной ведутся завершающие работы по благоустройству нового общественного пространства. Обокончании работ ко Дню города на аппаратном совещании в минувший понедельник, 7 августа, глава Советского района Владимир Макаров докладывал главе города Наталье Котовой.

Ранее на этом месте более 10 лет за высоким забором была просто парковка. А сейчас у жителей появляется новое красивое место для прогулок и отдыха. Здесь уже устроены новые пешеходные дорожки, высажены деревья и кустарники, уложено газонное покрытие, установлены малые архитектурные формы и оборудована детская площадка.

Бригадир строительной бригады компании «Газоны Урала» Перч Григорян рассказал корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ», что они выиграли тендер на строительство данного объекта. Работы ведутся в течение двух месяцев и уже через пару дней планируется завершение строительства. «Мы хотели успеть к 13 сентября – дню города Челябинска и успели. Если бы не погода, дожди – то мы и еще раньше могли закончить», - добавил он.

Второе общественное пространство, благоустраиваемое в Советском районе по федеральной программе «Формирование современной городской среды», - сквер по улице Свободы.

Важно отметить, что в обоих скверах укладывается плитка без фаски. Это новшество благоустройства. В новом году все общественные пространства обзаведутся такой плиткой – те, что будут создаваться по программе ФСГС. Плитка без фаски – это безбарьерная среда.

И тут, и там будут установлены системы видеонаблюдения, чтобы защитить скверы от вандалов. В Челябинске уже были прецеденты. Не успевали подрядчики сдать территории, как уже хулиганы там пакостили, портили благоустройство.

Одним словом, формирование комфортной городской среды продолжает преображать общественные локации, создавая уютные зеленые уголкина тех местах, где раньше ничего не предполагалось (в этом году в работу взято 11 объектов). И уже совсем скоро жителей этого микрорайона на улице Цвиллинга вместо большого забора будет радовать красивый благоустроенный сквер.

Фоторепортаж можно посмотреть здесь.