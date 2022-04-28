28.04.2022
Южно-Уральский медуниверситет принял всероссийскую конференцию студентов и молодых ученых
28.04.2022
На ЮУЖД стартует профилактическая акция «Осторожность, внимательность и знания – залог безопасности на железной дороге»
28.04.2022
Видеосервис Wink: майские новинки для всей семьи
28.04.2022
ВТБ принимает заявки на ипотеку с господдержкой под 8,7%
27.04.2022
Анонсы событий и мероприятий на 28 апреля
27.04.2022
Польша и Болгария останутся без российского газа, было бы справедливо, если бы не только из-за рублей
Ко Дню Победы в Челябинской области зажгут новые «Вечные огни»
27.04.2022
Челябинские военные проведут репетицию торжественного построения
26.04.2022
Челябинск отметит Великую Победу вместе с Александром Маршалом и Олегом Газмановым
26.04.2022
Полицейские просят южноуральцев не дебоширить в майские праздники
26.04.2022
«Письмо с фронта» - посвящение «Малахита» и Сергея Зыкова Дню Победы
Андрей Ксензов: Прежде чем что-то менять на Комсомольском проспекте, нужно разработать проект
27.04.2022
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
26.04.2022
«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда
26.04.2022
Профсоюзы Челябинской области присоединились к Всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!»
25.04.2022
Жители Челябинска попросили губернатора не расширять улицу Худякова
25.04.2022