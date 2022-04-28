Ко Дню Победы в Челябинской области зажгут новые «Вечные огни»

В Челябинской области к 77-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, к девятому мая 2022 года, зажгут новые «Вечные огни» в двух районах.

«Новые «Вечные огни» зажгут в этом году к 9 мая в Нагайбакском и Нязепетровском муниципальных районах», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» сотрудник министерства общественной безопасности региона Анатолий Постнов.

В ведомстве уточнили, на территории Челябинской области мемориалы «Вечный огонь» функционируют в 16 городских округах и 24 муниципальных районах. В Троицком и Чебаркульском муниципальных районах мемориалы находятся на балансе городских округов, в Катав-Ивановске зажигают «Огонь памяти».

Мемориал «Вечный огонь» в Катав-Ивановске планируют ввести в строй до конца 2022 года.

Напомним, Челябинская область стал первым регионом в стране, где по инициативе крупнейшего поставщика газа «НОВАТЭК» реализуется социальный проект «Огонь Победы» - газ на газифицированные мемориалы «Вечные огни» поставляется бесплатно и круглогодично. Раньше газ для мемориалов оплачивался из бюджетов муниципалитетов.

Кроме того, в рамках проекта компания помогает восстанавливать и реконструировать мемориальные комплексы.

В этом году финансовую помощь получат восемь территорий: село Аргаяш (Аргаяшский район), Бедярышское сельское поселение (Катав-Ивановский район), село Богдановское (Кизильский район), поселок Красное поле (Сосновский район), поселок Березинский (Чесменский район), города Нязепетровск, Южноуральск и Магнитогорск, сообщили в НОВАТЭК.

За восемь лет реализации проекта при финансовой поддержке «НОВАТЭКа» в городах и селах отремонтировано 58 памятников участникам Великой Отечественной войны.

Как уже сообщало агентство, в Челябинске мемориал «Вечный огонь» на аллее Славы нуждается в обновлении. На его ненадлежащее состояние обратили внимание горожане. (на сделанных жителями мегаполиса снимках хорошо видно, что монумент нуждается в ремонте, тем более что не за горами 9 Мая). Вероятнее всего, в этом году мемориальный комплекс ремонтировать не будут, сообщили в управлении культуры города.