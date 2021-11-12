Когда в Челябинске начнут отстранять от работы непривитых водителей, кондукторов и педагогов

В учреждениях образования Челябинска вакцинировано уже 90% всех сотрудников, в сфере общественного транспорта процент вакцинированных меньше. В декабре начнут отстранять от работы непривитых работников организаций общественного транспорта и учреждений образования (если у них нет медотвода).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации города, МУП «Служба организации движения» (МУП СОДД) привито против ковида 80%, в Челябинском городском электротранспорте (ГЭТ) - 58%, в ООО «Общественный городской транспорт» (ОГТ) - 52%. Среди частных перевозчиков привито лишь 50%.

По данным минздрава, в целом по области вакцинировано против ковида 95,3% медицинских работников. Министр Юрий Семенов выразил надежду, что в ближайшее время будут привиты все медработники, не имеющие медотвод.

Напомним, постановлением главного государственного санитарного врача по Челябинской области №3 (от 8 октября 2021 года) в регионе с 11 октября введена обязательная вакцинация против коронавируса для отдельных категорий работников, входящих в группу риска. До 11 ноября они должны поставить первый компонент вакцины, до 11 декабря – второй, завершив вакцинацию.

«После 11 декабря будут отстраняться от работы те сотрудники (кроме тех, кто имеет медотвод), которые не прошли полный цикл вакцинации, если таковые будут», - пояснили в пресс-службе администрации Челябинска.

С 12 ноября управление Роспотребнадзора начинает проверки организаций и учреждений, попавших под требование обязательной вакцинации против коронавируса всех сотрудников. Работодатель, у которого трудятся непривитые (без уважительной причины) сотрудники, будет оштрафован.

Ранее агентство разъясняло, кому в регионе выдается QR-код, когда и на какой срок. Южноуральцы, переболевшие коронавирусной инфекцией без ПЦР-подтверждения (в том числе и бессимптомно) и имеющие высокий титр антител, не смогут получить QR-код.

В Челябинске с восьмого ноября начала работу «горячая линия» по получению QR-кода.