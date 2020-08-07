ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Колесо обозрения в челябинском парке Гагарина будет работать и по понедельникам

Общество
Сегодня, 08:30
Размер текста
Автор: 
Евгения Александрова

Популярный у челябинцев и гостей города аттракцион в парке имени Гагарина - колесо обозрения - теперь будет работать и по понедельникам.
Об этом сообщили в сообществе парка в "ВКонтакте" вчера, шестого августа. 

"Как оказалось, в понедельник жители и гости нашего города тоже очень хотят посещать аттракционы. В связи с этим ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина вернул первый день недели в график работы площадок, но с небольшой корректировкой", - сообщили в парке.

Теперь площадки аттракционов "Гулливер" и "Колесо обозрения" по понедельникам будут закрываться на санитарную обработку и техобслуживание не на целый день, а только до 14-ти часов. Остальное время, до конца дня, они будут открыты для всех желающих: с двух дня до десяти вечера. Со вторника по воскресенья популярные аттракционы работают с 10.00 до 22.00.

Открытия аттракционов жители Челябинска и гости города ждали долго - коррективы внес коронавирус. В июле они наконец заработали - в условиях режима повышенной готовности (кроме прочего, после каждого посетителя поручни и кабинки обрабатываются дезраствором). 

Напомним, в двадцатых числах июля в парке Гагарина открылись семь экстремальных аттракционов из Краснодарского края, прошедших необходимую сертификацию.  

Самым востребованным аттракционом, по словам администратора парка Александра Черных, - оказался "Ренджер", вращающийся с пе

Большой популярностью пользуются также "Лавочка"», "Фристайл", центрифуга с большой скоростью вращения и американская горка "Дракон". 

Для ребят младшего возраста работают «Осьминог Пауль» и карусель «Утята», где дети могут кататься вместе с родителями. Также на площадках есть два больших лабиринта, кенгуру, спортивные и надувные батуты. 

Всего на территории парка сегодня работает около полутора десятков аттракционов.

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Вчера, 14:05
Фасад известного здания на площади Революции в Челябинске украсили новые часы
Вчера, 13:03
Движение большегрузов на федеральных трассах в Челябинской области ограничено из-за жары
Вчера, 12:23
В Челябинской области за сутки заразились коронавирусом менее ста человек
Вчера, 11:39
В Челябинской области число жертв Covid-19 достигло 270 человек
Вчера, 10:47
Ирина Гехт представила вторую четверку кандидатов на пост руководителя главного управления молодежной политики ⠀
Вчера, 10:17
После вмешательства прокуратуры челябинским медикам выплатили «ковидные»
05.08.20 18:31
Мэрия Златоуста прокомментировала очередное обвинение общественника Королёва. На этот раз - в отказе ремонтировать мост через Громатуху
05.08.20 18:03
Есть плюсы, хватает и минусов: Алексей Текслер проинспектировал Нязепетровский район
05.08.20 16:39
Этой ночью трассу М-5 в районе Миасса полностью перекроют
05.08.20 15:54
Женихи и невесты Южного Урала выбирают красивые даты для вступления в брак
Общество
Вчера, 10:47
Ирина Гехт представила вторую четверку кандидатов на пост руководителя главного управления молодежной политики ⠀
Культура
Сегодня, 08:49
Новые маршруты Аркаима
Новости
Сегодня, 08:36
Общество
В Челябинской области назвали самые читающие территории
Вчера, 18:58
Общество
ЕГЭ по пяти предметам 7 августа сдают более двадцати южноуральских школьников
Вчера, 18:45
Происшествия
Насильника с ВИЧ-инфекцией из Октябрьского района отправили в колонию
Вчера, 18:42
Происшествия
Житель Челябинска ответит в суде за издевательства над беременной женой
Вчера, 16:23
Общество
В Челябинской области сотрудники ГИБДД провели для школьников акция «Веселый светофор»
Материалы рубрики
Сегодня, 08:36
Общество
В Челябинской области назвали самые читающие территории
Вчера, 18:58
Общество
ЕГЭ по пяти предметам 7 августа сдают более двадцати южноуральских школьников
Вчера, 16:23
Общество
В Челябинской области сотрудники ГИБДД провели для школьников акция «Веселый светофор»
Вчера, 14:16
Общество
«Бугристое» до конца августа не будет пропускать автомобилистов через границу
05.08.20 18:31
Общество
Мэрия Златоуста прокомментировала очередное обвинение общественника Королёва. На этот раз - в отказе ремонтировать мост через Громатуху
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика