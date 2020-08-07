Колесо обозрения в челябинском парке Гагарина будет работать и по понедельникам

Популярный у челябинцев и гостей города аттракцион в парке имени Гагарина - колесо обозрения - теперь будет работать и по понедельникам.

Об этом сообщили в сообществе парка в "ВКонтакте" вчера, шестого августа.

"Как оказалось, в понедельник жители и гости нашего города тоже очень хотят посещать аттракционы. В связи с этим ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина вернул первый день недели в график работы площадок, но с небольшой корректировкой", - сообщили в парке.

Теперь площадки аттракционов "Гулливер" и "Колесо обозрения" по понедельникам будут закрываться на санитарную обработку и техобслуживание не на целый день, а только до 14-ти часов. Остальное время, до конца дня, они будут открыты для всех желающих: с двух дня до десяти вечера. Со вторника по воскресенья популярные аттракционы работают с 10.00 до 22.00.

Открытия аттракционов жители Челябинска и гости города ждали долго - коррективы внес коронавирус. В июле они наконец заработали - в условиях режима повышенной готовности (кроме прочего, после каждого посетителя поручни и кабинки обрабатываются дезраствором).

Напомним, в двадцатых числах июля в парке Гагарина открылись семь экстремальных аттракционов из Краснодарского края, прошедших необходимую сертификацию.

Самым востребованным аттракционом, по словам администратора парка Александра Черных, - оказался "Ренджер", вращающийся с пе

Большой популярностью пользуются также "Лавочка"», "Фристайл", центрифуга с большой скоростью вращения и американская горка "Дракон".

Для ребят младшего возраста работают «Осьминог Пауль» и карусель «Утята», где дети могут кататься вместе с родителями. Также на площадках есть два больших лабиринта, кенгуру, спортивные и надувные батуты.

Всего на территории парка сегодня работает около полутора десятков аттракционов.