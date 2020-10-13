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Коллектив ММК поздравил Виктора Рашникова с днем рождения

Общество
Сегодня, 16:54
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Коллектив ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) поздравил председателя совета директоров комбината Виктора Рашникова, которому сегодня, 13-го октября, исполнилось 72 года, с днем рождения.

Поздравление опубликовано в сообществе ММК в ВКонтакте:

«Под руководством Виктора Филипповича Рашникова, уроженца Магнитки, прошедшего на ММК путь от рядового сотрудника до генерального директора, а позже - основного акционера, комбинат меняется и растет, с каждым годом становится более экологичным, технически совершенным и современным предприятием. Успешное размещение акций на Лондонской фондовой бирже, масштабное обновление производств первого передела, цифровая трансформация, экологическая программа «Чистый город» – все эти масштабные проекты реализуются по инициативе председателя совета директоров ММК. При этом комбинат и его руководство хранят связь с родным городом и помогают Магнитогорску отвечать на вызовы времени. С днем рождения, Виктор Филиппович! Желаем Вам неизменных успехов и достижения самых амбициозных целей!»

Виктор Рашников - доктор технических наук, почетный профессор МИСиС, академик Российской академии проблем качества. Является почетным гражданином Магнитогорска и почетным гражданином Челябинской области.

Имеет ряд наград, в том числе медаль «За трудовую доблесть», орден Почёта, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степени, орден Александра Невского, орден преподобного Сергия Радонежского, орден святого благоверного князя Даниила Московского, медаль ФНПР «100 лет профсоюзам России». Был отмечен премией правительства Российской Федерации в области науки и техники.

 

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