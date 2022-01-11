Колокольцев поставил первоочередные задачи перед новым руководителем южноуральского полицейского главка

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поставил первоочередные задачи перед новым руководителем ГУ МВД России по Челябинской области Михаилом Скоковым.

Отметив устойчивую положительную динамику работы южноуральской полиции по ряду направлений деятельности, в том числе в рамках реализации региональных программ правоохранительной направленности, глава МВД России поручил Михаилу Скокову сосредоточить внимание на приоритетных задачах.





«Прежде всего это повышение уровня защищенности личных и имущественных прав граждан. Ключевое значение здесь имеет принятие дополнительных мер по раскрытию преступлений, в том числе прошлых лет», - сказал Колокольцев.

По словам Владимира Колокольцева, в Челябинской области нужно шире использовать технические средства и системы видеонаблюдения, активнее задействовать добровольные народные дружины. Кроме того, ГУ МВД России по Челябинской области необходимо усилить контроль за пребыванием иностранных граждан и законностью осуществления ими трудовой деятельности.

Напомним, нового главу полицейского главка представил в режиме видеоконференцсвязи министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев десятого января. В церемонии представления также принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Напомним, Михаил Скоков сменил на посту руководителя регионального полицейского главка Андрея Сергеева, который переведен на службу в Северную Осетию.