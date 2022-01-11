11.01.2022
Впервые за 10 лет в России стало легче поступить на бюджет
11.01.2022
В Челябинске в квартире найдены мертвыми мать с сыном
11.01.2022
Бывший замглавы Магнитогорска останется под стражей
11.01.2022
Дартсмен из Челябинска стал призером международного турнира
11.01.2022
Заместитель директора завода по производству боеприпасов Сергей Рябцев останется в СИЗО
11.01.2022
В филиале ПАО «Ростелеком» – новое назначение
Колокольцев поставил первоочередные задачи перед новым руководителем южноуральского полицейского главка
10.01.2022
Текслер принял участие в церемонии официального представления нового начальника ГУ МВД РФ по Челябинской области
10.01.2022
Новый главный полицейский Челябинской области заступил на службу
21.12.2021
На заведующего кафедрой вуза Миасса завели уголовное дело за взятки
17.12.2021
Голодавшую в знак протеста против выселения челябинских участковых Яну Кириллову уволили со службы
Где южноуральцам отдохнуть всей семьей в новогодние каникулы
02.01.2022
Календарь праздничных дней на 2022 год
30.12.2021
Мечты южноуральцев становятся реальностью: РМК продолжает реализацию социальных и благотворительных проектов
29.12.2021
История одного снеговика… родом из ИА «Урал-пресс-информ»
29.12.2021
В Коркино экс-начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержан УФСБ
28.12.2021