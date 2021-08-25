25.08.2021
Полицейские Златоуста задержали мошенника из Вологодской области
25.08.2021
На Таганай вернулась весна
25.08.2021
В Уральском таможенном управлении новое назначение
25.08.2021
Спасатели Челябинской области нашли тело утонувшей в Сугояке женщины
25.08.2021
Образовательные учреждения Челябинска прошли приемку и готовы к встрече с детьми
25.08.2021
Пьяный челябинец на Кировке избил девушку и бросился с кулаками на полицейского
Комитет дорожного хозяйства Челябинска обследует дыру в асфальте на Российской
17.08.2021
Администрация Челябинска отремонтирует десятки тротуаров на сэкономленные средства
12.07.2021
У новой старой остановки в челябинском Чурилово наконец-то появилась крыша
18.06.2021
УФАС выявило сговор при ремонте набережной Миасса в Челябинске
18.06.2021
Общественники назвали причину залатанных дорог в Челябинске
В Челябинске на участке Комсомольского проспекта появился разделительный газон
23.08.2021
В Челябинске заканчивают формировать современную городскую среду
23.08.2021
Фирменные развороты Текслера в Златоусте
21.08.2021
В Челябинске открылась главная сельскохозяйственная выставка региона «Агро-2021»
19.08.2021
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021