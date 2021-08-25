Комитет дорожного хозяйства Челябинска обследует дыру в асфальте на Российской

Специалисты комитета дорожного хозяйства Челябинска сегодня, 25 августа, проведут комиссионное обследование дыры в асфальте в районе дома 22 по улице Российской. Об этом заявили в пресс-службе администрации города.

Комиссионное обследование, как рассказали в мэрии, позволит определить точную причину разрушения асфальтового покрытия и тактику его восстановления. Известно, что под проезжей частью в этом месте проходит канализационный коллектор.

Напомним, дыру в асфальте по улице Российской ранее обнаружили эксперты Общероссийского народного фронта. Дорога на этом участке, как рассказали общественники, была отремонтирована компанией «Нижавтодорстрой» в 2019 году. Тем не менее ямы здесь появляются регулярно. В настоящий момент дыру обозначили дорожным барьером, который не может обеспечить безопасность.