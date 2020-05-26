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Компания «Интерсвязь» адаптируется к режиму самоизоляции пользователей

Общество
Сегодня, 11:12

Модернизировав собственные абонентские отделы в Челябинской области, лидер телекоммуникационного рынка Южного Урала – компания «Интерсвязь» продолжит использовать систему удалённой работы и после прекращения действия режима  самоизоляции.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы компании «Интерсвязь» Василий Цвентух, руководство приняло решение оставить бол́ьшую

часть персонала исполнять обязанности из дома. А для тех сотрудников, кто вернётся в офисы, будут действовать новые, особые правила. Уже сейчас большую часть вопросов по предоставлению услуг компании можно решить дистанционно в режиме онлайн через мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город». Люди активно пользуются возможностью удалённой оплаты за интернет и услуги ЖКХ, смотрят телевидение через смартфон, обращаются в поликлинику, не выходя из дома.

Но существуют задачи, для решения которых абоненту необходимо прийти в офис. В связи с этим руководство компании «Интерсвязь» приняло решение вывести часть сотрудников на работу в офисы, чтобы возобновить деятельность абонентских отделов в новом формате, при этом сохранив режим удалённой работы для остальных. В целях обеспечения безопасности сотрудников и посетителей в абонентских отделах компании внедрены новые правила. Так, в помещении одновременно могут находиться не более четырёх человек, не считая персонала. Для того, чтобы помочь посетителям определить безопасную дистанцию, сотрудники офиса нанесли на пол разметку синего цвета. Абонентов будут поочередно запускать в офис по принципу «один вышел — один зашёл». Все, кто попадает в здание, должны воспользоваться диспенсером с антисептиком, который срабатывает, если к нему подвести руки,  а также надеть одноразовые перчатки, которые размещены на стойке у входа. После этого сотрудники компании обязательно замеряют температуру входящих в офис людей бесконтактным термометром. На всех рабочих столах и стойке администратора установлены высокие защитные экраны из прозрачного пластика, которые регулярно протираются антисептиком, а документы передаются через специальное отверстие защитного экрана. Для посетителей, которым нужно заполнить или подписать документ, установлен отдельный стол.

По словам директора по сервисам компании «Интерсвязь» Антона Примакова, несмотря на то, что рабочее время абонентских отделов останется прежним -  с 9.00 до 20.00, два раза в день, с 12:30 до 13:00 и с 16:30 до 17:00 их будут закрывать для кварцевания. Компания делает всё возможное для того, чтобы клиенты чувствовали себя максимально комфортно и безопасно, получая полный спектр  услуг в привычном для себя формате. На следующем этапе планируется проработать программу социализации сотрудников. Они будут располагаться на своих рабочих местах только в шахматном порядке, через одно рабочее место друг от друга. Между их столами также установлены защитные экраны. На кухне для питания сотрудников за одним столом теперь может сидеть только один человек. Коллектив обязан соблюдать дистанцию, а во время передвижения по офису носить маску. Дверные ручки и другие контактные места регулярно протираются антисептическими средствами.

 

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