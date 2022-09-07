07.09.2022
Жительница Челябинска пожаловалась Наталье Котовой на опасную дорогу к школе
07.09.2022
Сотрудники УФСБ Челябинской области пресекли деятельность оружейников-нелегалов
07.09.2022
В центре Челябинска в День города закроют движение транспорта
07.09.2022
Музей Победы приглашает жителей Челябинской области на онлайн-программу ко Дню танкиста
07.09.2022
«Оглядываясь назад»: жители Челябинской области могут «оживить» старую технику
07.09.2022
Сатка начинает отопительный сезон восьмого сентября
Компенсации за оплату услуги по оздоровлению и реабилитации детей-инвалидов увеличат в три раза
19.07.2022
Челябинская область пришла на помощь семьям Донбасса с детьми-инвалидами
15.12.2021
Южноуральские семьи, воспитывающие детей с фенилкетонурией, будут получать пособие
26.07.2021
Чиновники Снежинска отказались компенсировать ребенку-инвалиду стоимость обучения на дому
02.07.2021
В Магнитогорске для детей с инвалидностью откроются новые возможности
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022