Компенсации за оплату услуги по оздоровлению и реабилитации детей-инвалидов увеличат в три раза

В Челябинской области с первого января 2023 года будет увеличена сумма компенсации за самостоятельно оплаченные родителями услуги по реабилитации детей-инвалидов. Кроме того, родителям предоставят возможность получить сертификат вместо денежных средств.

Соответствующий законопроект, подготовленный министерством социальных отношений по поручению губернатора Алексея Текслера, внесен в Законодательное Собрание Челябинской области.

В регионе с 2022 года предоставляется компенсация родителям за самостоятельно оплаченные услуги по реабилитации детей-инвалидов. В настоящее время максимальный размер выплаты составляет 28 тысяч 754 рубля.

Как отметила министр социальных отношений Ирина Буторина, на сегодня не все мамы и папы имеют возможность сначала оплатить реабилитацию детей-инвалидов и затем получить компенсацию из областного бюджета.

После обсуждений и анализа ситуации губернатор принял решение увеличить сумму компенсации практически в три раза - до 100 тысяч и предоставить родителям выбор: получить либо компенсацию, либо сертификат такой же стоимости.

Во втором случае стоимость услуг не будет возмещаться родителям – средства будут направлены организации, предоставившей услуги по реабилитации детей-инвалидов.

Как пояснили в пресс-службе губернатора, потратить сертификат (или получить компенсацию) можно на медицинскую реабилитацию, отдых и оздоровление; физкультурно-оздоровительные мероприятия, адаптивный спорт; социально-педагогические и социально-психологические услуги.

Право на данную меру соцподдержки имеет один из родителей (или иной законный представитель) на каждого совместно проживающего с ним ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет не более одного раза в год. На эти цели в областном бюджете предусмотрено порядка 90 миллионов рублей ежегодно.

Для оформления компенсации необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства (регистрации).