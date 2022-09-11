10.09.2022
Участковый из Уйского района предотвратил хищение 1,7 миллиона рублей со счета пенсионерки
10.09.2022
Челябинск отмечает свое 286-летие под защитой правоохранителей
10.09.2022
В Челябинске ограничили движение в районе ледовой арены «Трактор»
10.09.2022
Челябинец поверил незнакомке из «брокерской компании» и лишился 1,3 миллиона рублей
10.09.2022
В Челябинске на пожаре погибли двое мужчин, две женщины спаслись
09.09.2022
Благотворительные спектакли «Омнибуса» для воинов Чебаркульской дивизии
Кому радость, а кому – мука: сотрудники «ЧелябГЭТа» считают, что о них в День города забыли
22.08.2022
Ремонт путей в Челябинске снова повлиял на работу трамваев
09.08.2022
Определен подрядчик, который займется капитальным ремонтом трамвайных путей в Челябинске
19.07.2022
С 20 июля трамваи будут брать и высаживать пассажиров на перекрестке Цвиллинга и Тимирязева
06.07.2022
Александр Егоров рассказал о светлом будущем работников ЧелябГЭТа
Скоро челябинцы увидят результаты реставрации храма Александра Невского на Алом поле
08.09.2022
Школа в Тугайкуле так и не приняла учеников в День знаний, но ее обещают открыть
07.09.2022
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022