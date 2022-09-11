Кому радость, а кому – мука: сотрудники «ЧелябГЭТа» считают, что о них в День города забыли

Сотрудники «ЧелябГЭТа», обеспечивавшие развоз горожан после праздничного салюта, пожаловались на то, что о них руководство предприятия в день празднования 286-летия южноуральской столицы, десятого сентября, забыло.

Эмоциональный пост опубликован утром воскресенья, 11-го сентября, в сообществе «Челябинский транспорт» в ВКонтакте:

«Уважаемое руководство ООО «ЧелябГЭТ», объясните, пожалуйста, своим работникам, почему каждый праздник в городе для них, как страшный день, в котором совершенно не хочется участвовать? Почему, думая о людях, которых нужно развозить по домам после праздничных салютов, вы совершенно забываете о работниках, которых вы по приказу обязываете делать лишние рейсы? Почему дежурки уезжают в то время, когда ваши работники только заезжают в депо? Почему нет кондукторов на эти рейсы, и водитель должен среди ночи ставить вагон, бежать сдавать деньги, а прибежав на дежурку, узнать, что она давно ушла по расписанию? Почему никто ни за что не отвечает? Почему центральный диспетчер на все вопросы отвечает «не знаю», хотя был заранее предупрежден работником о том, что он стоит в центре города и просит помощи? Почему каждый раз все повторяется снова и снова? Почему вы бросаете своих работников среди ночи одних без помощи? P.S. Ни одно такси чеков не дает, так что даже приложить нечего».

Вот как реагируют участники данного сообщества, обсуждая пост:

«Да вы что, мы же одно дело делаем - так обычно любое начальство оправдывается. Или возьмешь себе выходной потом... Начальники разные-отмазки одни и те же… Хотя мне лично не понятно, почему людям не заплатить за ночную смену или хоть транспортом обеспечить (самим-то не стремно - транспортники без транспорта) и дать отсыпной»;

«Они говорят: «Мы же команда»;

«Дело и команда одна, а как домой идти вовремя, так уже не команда, и дела разные»;

«Так пока вы соглашаетесь на все условия, на вас так и будут ездить, за кондуктора работаете, скоро и чинить еще будете сами... Как будто в городе другой работы нет за такие деньги»;

«Чеков такси не дает, но скриншот поездки и ценника можно сделать и приложить»;

«Они-то в своих тепленьких кроватках спят»;

«Лишь бы им хорошо было. Это Егоров их обязывает, а они под козырек. А на своих людей наплевать»;

«Подробности инцидента в студию, пожалуйста, анонимки нынче не в моде (пост был анонимный – прим.);

«Так боятся люди. Вы ж потом загнобите, покоя не дадите, что, видите ли, как посмел такое написать. Боятся люди работу потерять или премии лишиться. Вот отсюда и можно с ними, как со скотом обращаться»;

«А что тут такого, забыло начальство про дежурки, напомните им об этом на инструктаже, и делов-то!» (хорошее начальство забывать не должно).

«Челябинский транспорт»/ВКонтакте