Копейчане: Ради пафосного приезда губернатора детей не выпускали из классов более двух часов

Учеников новой школы в микрорайоне Тугайкуль (Копейский городской округ, Челябинская область) два часа не выпускали из кабинетов во время визита в учебное заведение губернатора Алексей Текслера. Родители возмущены, что дети не могли выйти в туалет, да и обед им пришлось есть холодным и позднее обычного.

Об этом родители рассказали главе региона на его странице в соцсетях.

«Уважаемый Алесей Леонидович, спасибо вам за школу, но вам не показалось ничего странным, пока вы инспектировали? Все учащиеся находятся по кабинетам и никого нет в коридорах? - задает вопрос главе региона Ирина Л. По ее словам, дети более двух часов пробыли в классах без возможности выйти попить и в туалет. И все это ради спокойного визита губернатора в школу.

Лидия С. добавила: «Все отлично, но ради пафосного приезда губернатора детей не выпускали из классов более двух часов: ни в туалет, ни попить». По словам Лидии, школьников покормили только после пятого урока, хотя обычно кормят после второго. И еда уже была холодной (в школу привозят готовые блюда).

Юля Ч., у которой в этой школе учатся трое детей, в свою очередь рассказала, что ее ребята не испытывали неудобства во время приезда губернатора. «Обычный день, только в классы заходили гости, был урок в библиотеке. Мои дети неудобства не испытывали», - поделилась Юлия.

Алексей Текслер поблагодарил жителей за сигнал и заявил: «Естественно, такого быть не должно. Такого пожелания (ограждать губернатора от встречи со школьниками – прим.) нет и быть не может». Губернатор заверил, что уже разобрался в данной ситуации и все виновные будут наказаны.и

Юлия также попросила главу региона решить вопрос с бродячими собаками, которые стаями ходят около дороги к школе, и с общественным транспортом до учебного заведения. Прозвучали и другие просьбы к главе региона.