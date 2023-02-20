Коркинская горбольница получила три новых операционных стола

Три новых операционных стола поступили в городскую больницу №1 Коркино (Челябинская область). Современное оборудование закуплено на средства Благотворительного фонда РМК и заменит старый инструментарий в отделениях травматологии, хирургии и гинекологии.

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК, операционный блок травматологического отделения сильно пострадал в результате пожара, произошедшего в конце августа 2022 года в самом крупном медучреждении Коркинского муниципального округа. Часть операций удалось перенести в хирургический блок, часть пациентов стали направлять в Челябинскую областную больницу.

Как сообщила министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачёва, на сегодня отремонтированы первый этаж и операционная травматологического отделения. В 2023-2024 годах в коркинской больнице пройдет капитальный ремонт. На финансирование работ будет направлено около 300 миллионов рублей. «Ремонт будет проведён в хирургическом и терапевтическом корпусах. Новый стол для хирурга – это как инструмент, на котором играешь. Когда врачи получают такое высокотехнологичное и высококлассное оборудование – это для них праздник», - отметила Ткачёва.

Новые операционные столы позволят одновременно оказывать помощь большему количеству пациентов в больнице Коркинского городского округа.

Министр выразила благодарность Благотворительному фонду РМК за поддержку медицины: за счет средств фонда были закуплены аппараты ИВЛ, 73 автомобиля скорой помощи, из них шесть – реанимобилей.

«Мы на регулярной основе взаимодействуем с системой здравоохранения Челябинской области. Поэтому, когда к нам обратился исполняющий обязанности главного врача коркинской больницы и сообщил, что случился пожар, сгорело оборудование, и больница нуждается в помощи, было принято решение закупить операционные столы, чтобы в экстренном порядке проводить операции. Мы долго ждали их изготовления и очень рады, что они наконец поступили в больницу», - прокомментировала руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

Благотворительный фонд РМК учреждён в 2005 году. За годы работы Фонда поддержку получили более трёхсот тысяч человек, а общее финансирование всех проектов составило более четырех миллиардов рублей. Во время пандемии для медучреждений Челябинской области было приобретено 50 аппаратов ИВЛ, а также в городские и районные больницы поступило 73 машины скорой помощи.