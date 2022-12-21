Коркинские власти строить приют для бездомных животных не будут

Власти Коркинского муниципального района (Челябинская область) строить приют для бездомных животных не будут.

Вчера, 20 декабря, Челябинский областной суд оставил без изменения решение городского суда Коркино, отказавшего местной прокуратуре в удовлетворении иска о возложении обязанности по созданию приюта на районную администрацию.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе облсуда, федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» предусматривает, что деятельность в этой сфере относится к совместному ведению Российской Федерации и ее субъекта. Область может передавать часть своих полномочий на местный уровень - с соответствующим финансированием этих работ.

В Челябинской области в рамках принятого закона часть полномочий по обращению с животными (по отлову четвероногих и содержанию уже существующих приютов) также была передана региональной властью муниципалитетам.

«При этом полномочия, связанные с организацией и строительством новых приютов, на муниципальный уровень не передавались. Данные средства были заложены в бюджете Челябинской области и направлены на строительство приюта в Сосновском районе. Конституционный принцип самостоятельности бюджетов не предусматривает возможности обязать муниципалитет направить средства местного бюджета на мероприятия, которые не относятся к полномочиям местного самоуправления», - отметили в Челябинском областном суде.

Напомним, в феврале 2022 года бездомные собаки напали в Коркино на 11-летнюю девочку. Прокуратура после этого страшного случая организовала проверку, чтобы оценить, насколько хорошо должностные лица администрации и иные уполномоченные органы и организации исполняют федеральное законодательства при обращении с безнадзорными животными.

При этом коркинские власти сразу после нападения собак на ребенка публично признали, что ситуация с безнадзорными животными в городе остается напряженной, заявив, что действующий федеральный закон, которому должны следовать муниципалитеты, не работает: бездомные собаки, в том числе выпущенные в естественную среду обитания после чипирования, проявляют агрессию к людям (к слову, зачастую собаки лают, когда боятся сами или когда чувствуют негатив от человека).

Однако прокуратура Коркино посчитала, что виновата в создавшейся опасной ситуации именно администрация Коркинского муниципального района (ныне – округа), которая, по мнению надзорного ведомства, «не исполняет полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».

Прокурор города внес главе Коркинского муниципального района (теперь - округа) Наталье Лощининой представление с требованием организовать мероприятия по отлову животных без владельцев и организовать приют для временного содержания бездомных четвероногих. Суд города Коркино прокуратуре в удовлетворении требований по созданию приюта отказал – в связи с тем, что «на органы местного самоуправления законодательством не возложена данная обязанность».

Прокуратура Коркино с таким решением не согласилась и подала апелляцию в областной суд, который, как уже было сказано выше, оставил решение городского суда без изменения. Так что ждать скорого изменения ситуации не приходится – собаки так и будут бегать по коркинским дворам, вызывая у одних жителей жалость и желание покормить их, у вторых – страх, у третьих – ненависть и жажду уничтожения.

В группе «Чем живет Коркино» в ВКонтакте тема бродячих собак – одна из самых актуальных. В последних постах горожанки писали, что не могут спокойно гулять с детьми, боятся выходить во двор, ходить по улицам, где бегают собачьи стаи. Комментарии традиционно бурные. Мнения – разные. Одним четвероногие не мешают, другим – мешают и очень сильно. Одни заявляют, что кормили и будут кормить собак, что виноваты в их безнадзорности и многочисленности безответственные люди, плохие хозяева, другие исходят злобой и грозят расправой. При этом сами четвероногие, несмотря на заботу неравнодушных жителей, страдают от голода и холода, и число их в Коркино, действительно, огромно – так заявляют местные.

Коркинские власти также оставили в данном сообществе комментарий (20 декабря), содержание его следующее: «Администрация Коркинского округа (г. Коркино, улица 30 лет ВЛКСМ; 3-79-84) принимает все возможные меры в соответствии с действующим законодательством. Но, к сожалению, администрация может действовать ТОЛЬКО в соответствии с действующим законодательством. После завершения карантина в приюте (в течение 21 дня), лечения, маркирования, вакцинации и стерилизации животных без владельцев они подлежат возврату на прежние места обитания. Стерилизованные животные, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову не подлежат. Заявки на отлов принимаются диспетчером по телефону: 4-49-69».

Решение Челябинского областного суда будет опубликовано на его официальном сайте до конца декабря. Напомним, есть еще кассационная инстанция - не исключено, что прокуратура обжалует решение облсуда.