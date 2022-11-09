Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд

Жители Коркино (Челябинская область) уже не первый месяц бурно обсуждают ситуацию с огромным количеством безнадзорных животных на городских улицах.

«Собачьим» темам посвящены многие посты в местном в коркинском паблике в ВКонтакте, причем обсуждения всегда бурные – люди по разные стороны баррикад: одни любят и защищают четвероногих, другие ненавидят их и грозятся расправой (к слову, в последние дни коркинцы сигнализируют о случаях разбрасывания крысиного яда). Однако и те, и другие хорошо понимают – проблему все растущего числа бездомных собак надо решать. Судя по тому, сколько хвостатых бегает по улицам, сбиваясь в стаи, существующий закон, в соответствии с которым животных отлавливают, стерилизуют и выпускают обратно, показал свою неэффективность.

Интересно вот что: о том, что в Коркино бегают собаки с бирками и выводками щенков, говорил уже не один человек, - если все так и есть, значит либо собак «метят» для галочки, не стерилизуя (деньги за животное получают, но по назначению не тратят), либо добрые люди сами прикрепляют бирки своим бездомным подопечным, чтобы их не трогали.

Кто бы что ни говорил, но обстановка в Коркино накаляется. Родители боятся за своих детей, собаки голодают и болеют… Когда наступят холода, будут еще и постоянно мерзнуть, а как известно, собака бывает кусачей только от жизни собачьей. В общем, замкнутый круг. И все внутри него страдают. Собак жалко, за детей страшно…

Напомним, в феврале этого года стая бездомных собак в городе Коркино напала на 11-летнюю девочку. Тогда прокуратура организовала проверку с целью дать оценку исполнению должностными лицами органа местного самоуправления, а также иными уполномоченными органами и организациями федерального законодательства при обращении с безнадзорными животными.

А власти Коркинского района сразу после нападения собак на ребенка публично признали, что ситуация с безнадзорными животными в муниципалитете остается напряженной.

«Действующий федеральный закон, которому должны следовать муниципалитеты, не работает. Как чипированные собаки, выпущенные в естественную среду обитания после отлова и стерилизации, так и другие бездомные четвероногие проявляют агрессию», - заявили районные власти.

А вот прокуратура Коркино посчитала, что плохо работает не федеральный закон, а районные власти. В надзорном ведомстве заявили (результаты проверки были озвучены второго июня), что «администрация Коркинского муниципального района не исполняет полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».

Прокурор города внес главе района Наталье Лощининой представление с требованием организовать мероприятия по отлову животных без владельцев и, что самое главное, - организовать приют для временного содержания бездомных четвероногих (меры по заключению по заключению контрактов на отлов безнадзорных животных были приняты).

Вследствие непринятия надлежащих мер по организации на территории Коркинского муниципального района приюта для содержания бездомных животных прокуратура Коркино направила исковое заявление о возложении обязанности на районную администрацию создать приют в течение одного года со дня вступления судебного решения в законную силу.

Воодушевленные коркинцы стали ждать, когда откроется и заработает приют. Так как никакой информации о том, где и когда он появится, нигде не звучало, жители забеспокоились. Как оказалось, не зря.

В администрации Коркинского муниципального района на вопрос, как продвигается дело с приютом, агентству «Урал-пресс-информ» ответили, что городской суд отказал прокуратуре Коркино в удовлетворении иска. Такое решение суд принял 20-го сентября – как оказалось, в связи с тем, что «на органы местного самоуправления законодательством не возложена данная обязанность».

При этом в администрации района подчеркнули, что «в рамках возложенных государственных полномочий администрация, как и прежде, предпринимает все возможное для отлова безнадзорных животных».

«В этом году, к примеру, заключено уже несколько контрактов на отлов. Однако проблема остается, поскольку после проведения всех процедур подрядными организациями животные возвращаются в прежние места обитания. Решить ее можно только одним способом – пересмотреть действующее федеральное законодательство. Неоднократно направлялись обращения в различные инстанции. Изменений на сегодняшний день не последовало», - заявили в администрации Коркинского муниципального района.

Тем временем, прокуратура сдаваться не собирается – у надзорного ведомства иной взгляд на ситуацию. Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, решение коркинского суда, посчитавшего, что создание приюта есть ПРАВО, а не ОБЯЗАННОСТЬ районных властей, в октябре было обжаловано – прокуратура с судом не согласна. Таким образом, последнее слово остается за Челябинским областным судом.