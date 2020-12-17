Коронавирус унес жизнь руководителя Челябинского управления Россельхознадзора

Сегодня, 17 декабря, на 54-м году жизни скончался руководитель Управления Россельхознадзора по Челябинской области Сергей Романович Слободянский.
Как сообщили агентству в пресс-службе Россельхознадзора, Сергей Романович с первого декабря находился на лечении от коронавирусной инфекции. Сегодня, 17 декабря, коронавирус оборвал его жизнь.
«Ушел из жизни чуткий руководитель, профессионал высочайшего уровня, замечательный человек», - подчеркнули в управлении Россельхознадзора по Челябинской области. Коллектив управления и агентство выражают глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной Сергея Слободянского.
Справка.
Сергей Романович Слободянский родился 12 октября 1967 года в поселке Шишкинка Костанайской области Республики Казахстан. В 1992 году закончил Троицкий ветеринарный институт по специальности ветеринария и в 2014 году ФГБУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», в 2018 году Южно-Уральский государственный университет по направлению «Продукты питания животного происхождения».
С 1992 по 2004 годы работал главным ветеринарным врачом колхоза в своем родном поселке, затем государственным ветеринарным инспектором Костанайского управления Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
С 2007 по 2010 годы – ветеринарным врачом в ФГБУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория», с 2010 года - в управлении ветеринарии минсельхоза Челябинской области, которое возглавил в 2014 году.
В ноябре 2018 года был назначен на должность Руководителя территориального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской области.