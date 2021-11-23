Корпоративное издание ЧЦЗ признано лучшим в отрасли

Многотиражная корпоративная газета входящего в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинского цинкового завода стала победителем конкурса «Лучшее корпоративное средство массовой информации в металлургической отрасли России и стран СНГ-2021».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «ЧЦЗ», оценивали работу журналистов специалисты в области корпоративных коммуникаций, маркетинга, журналистики, дизайна и издательского бизнеса. При подведении итогов конкурса учитывалось как оформление и дизайн, так и творческий подход в подборе тем «Заводских будней».

«Корпоративная пресса – важный инструмент системы внутрикорпоративных коммуникаций, особенно сейчас, когда необходимо донести Цель Стратегии 2025 Уральской горно-металлургической компании до каждого сотрудника нашего предприятия», - отметила начальник отдела по связям с общественностью ЧЦЗ Наталья Васильева.