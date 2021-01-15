Корпоративный календарь ЧЦЗ на 2021 год объединил личные истории металлургов

Выпущенный входящим в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинским цинковым заводом корпоративный настенный календарь продолжил концепцию юбилейного издания «ЧЦЗ. Монологи о главном».

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела по связям с общественностью АО «ЧЦЗ» Наталья Васильева, в его основу легли личные истории двенадцати сотрудников предприятия. Собранные вместе, они представляют живой портрет Челябинского цинкового завода. Главным элементом композиции стали производственные портреты, выполненные Романом Шаленкиным. Снимки дополняют емкие афористичные высказывания героев, в которых сконцентрировано отношение к родному предприятию и своей профессии. «Завод стал мне вторым домом», «Завод в тяжелую минуту всегда поддержит», «Коллектив – моя семья» — признаются они постранично. Для большинства сотрудников участие в проекте было первым опытом подобного рода: среди них как опытные специалисты, ветераны производства, так и молодые заводчане. На страницах календаря локальные истории «героев эпизода» на фоне крупного плана челябинской промышленной эпопеи обретают значимость и философскую глубину.

Дизайн страниц выполнен в строгом минималистичном стиле. Портреты дополнены яркими элементами, перекликающимися с цветовой гаммой фото, а эффект «срезанного» шрифта привносит в макет элемент игры угадайки и привлекает внимание. В результате удалось получить хорошо сбалансированный, не перегруженный макет с функциональными элементами, который станет сочным акцентом любого интерьера.